В СПб стало больше пассажиров

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году городской общественный транспорт СПб зафиксировал рекордный пассажиропоток – более 1,7 млрд. По итогом 2023-го этот показатель был на уровне 1,59 млрд. человек.

За прошедшие 5 лет число пассажиров увеличилось на 500 млн. Так что речь идет об устойчивой тенденции. Эти результаты оказались неслучайными – была проделана большая работа. Город стремится сделать общественный транспорт еще более удобным, быстрым и доступным для всех жителей и гостей Северной столицы.

По словам Александра Беглова, в СПб введено множество новшеств, направленных на улучшение качества обслуживания пассажиров. Это масштабное техническое обновление, внедрение гибких тарифов, единые льготы и опция отслеживания транспорта через приложения.