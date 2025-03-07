Погрузка на жд в СПб выросла почти на 8%

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным ОЖД, в первые два месяца 2025 года погрузка на ж/д в СПб выросла почти на 8%. За этот период было погружено 108 т. чермета, 24,7 т. зерна, 2,1 т. лесогрузов.

Это свидетельствует о том, что предприятия и компании города активно используют железнодорожный транспорт для перевозки своих грузов. Увеличение объема перевозок может быть связано с различными факторами, такими как рост производства, расширение бизнеса или увеличение спроса на определенные виды товаров. Это также может говорить о развитии логистической инфраструктуры в городе.

Октябрьская железная дорога является одной из крупнейших в России и обеспечивает связь между Петербургом и другими регионами страны. Она играет важную роль в экономике города и региона в целом.