«Флангшток» аннулирует поддельные билеты

«Питерец.ру» сообщает, что организация «Флангшток» решила аннулировать все билеты и промокоды на каток Крестовского острова, которые были приобретены на сторонних ресурсах. Это связано с участившимися случаями мошенничества.

Организация призывает всех клиентов быть внимательными и приобретать билеты и промокоды только на официальном сайте компании. В случае возникновения вопросов или сомнений, рекомендуется обратиться в службу поддержки.

«Флангшток» приносит извинения за доставленные неудобства и гарантирует, что примет все необходимые меры для предотвращения подобных проблем в будущем. Для получения дополнительной информации можно посетить официальный сайт организации или связаться с ней по указанным там контактным данным.