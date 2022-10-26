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Питерец.ру » Общество » Севкабель Порт открывает зимний сезон и традиционный, уже юбилейный  Каток у моря

Севкабель Порт открывает зимний сезон и традиционный, уже юбилейный  Каток у моря

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
19 ноября на набережной Севкабель Порта открывается Каток у моря

19 ноября Севкабель Порт открывает зимний сезон и традиционный, уже юбилейный  Каток у моря.

Ждем всех, места хватит:  2200 квадратных метров ледового поля спокойно вмещают 280 человек.

Самые важные факты: 

— 8 часовых сеансов в день;

— арендовать коньки можно за 480 рублей, заточить свои за 300 рублей; 

— билеты от 300 до 700 рублей;

— есть камеры для хранения.

Теперь о романтике. Со льда открывается захватывающий вид на море и вантовый мост. Волшебный лес в центре катка, музыка, теплый свет, декорации, зона фудкорта — все атрибуты самого праздничного зимнего аттракциона. 

Рядом с катком всех румяных и проголодавшихся будут ждать фудтраки с едой и согревающими напитками. Резиденты Порта подготовят специальные предложения для посетителей: по билетам можно будет получить скидку на покупки, еду, мастер-классы и многое другое.

Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Также планируются утренние мастер-классы. К Новому Году планов станет еще больше. Все секреты пока раскрыть не готовы, придется проверить самостоятельно. 

Каток у моря в Севкабель Порту работает пятый год. За это время менялся его внешний облик, пока архитектурное бюро «Хвоя» не пришло к его финальному виду.

Ледовую арену можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные Севкабель Порта и Барной линии.

Из года в год меняется не только каток, но и муралы на стенах окружающих его зданий. В этом сезоне художники работы тоже обновят. 

Билеты советуем приобретать заранее на сайте katok.sevcableport.ru, особенно на вечернее время и в выходные.

В кассе будут продаваться подарочные сертификаты на 1 и 2 человека. Прокат коньков включен в стоимость, а посетить каток по сертификатам можно в любой день и время.

Режим работы: 

пн-чт 11:00-21:00

пт-вс 11:00-22:30

Подробности и билеты будут здесь: http://katok.sevcableport.ru/ 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=8JubRQ9z9fM  

Телеграм-канал: https://t.me/sevcableport 

Источник: Севкабель Порт
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