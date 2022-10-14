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Питерец.ру » Экономика » Александр Бельский: Комбинат «Красная нить» имеет большие перспективы развитиям

Александр Бельский: Комбинат «Красная нить» имеет большие перспективы развитиям

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17
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский: Комбинат «Красная нить» имеет большие перспективы развития

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетил  одно из старейших петербургских предприятий – прядильно-ниточный комбинат «Красная нить». Фабрика была основана более 173 лет назад. Сегодня «Красная нить» производит широкий ассортимент ниток для швейной, обувной, трикотажной, кожгалантерейной промышленности, для производства мебели.      

Спикер петербургского парламента также осмотрел другие предприятия и организации, действующие на площадке комбината, среди которых АО «Система «Комплекс», разрабатывающая автоматизированные системы управления, ООО «Научно-технический центр тонкопленочных технологий», малые предприятия по пошиву одежды и кожаной галантереи.

– Важно, что руководство комбината сохранило производственную базу, которая создавалась многие десятилетия. На сегодняшний день продукция «Красной нити» занимает почти 60% российского рынка. В то же время на площадке предприятия размещается один из лучших технопарков города, развиваются сегменты высокотехнологического кластера. Считаю, что у этой научно-промышленной зоны достаточно большие перспективы, – подвел итоги визита Александр Бельский.

Отметим, комбинат непрерывно совершенствует производство, закупая современное оборудование и внося изменения в технологические процессы. Эти шаги сделали продукцию АО «ПНК «Красная нить» более конкурентоспособной в соотношении цена-качество на рынке швейных ниток. По данным 2021 года объем выпускаемой продукции составляет около 57% от общего объема швейных ниток, производимых в Российской Федерации.

Источник: ЗАКС
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