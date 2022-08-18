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Питерец.ру » Общество » Корабелка на форуме «Армия-2022»

Корабелка на форуме «Армия-2022»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
В период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке проходит Международный военно-технический форум «Армия-2022».

В период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке проходит Международный военно-технический форум «Армия-2022». В деловой и выставочной программах крупнейшей ежегодной выставки наиболее перспективных образцов российского и иностранного вооружений принимает участие Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

На стенде Русатом - Аддитивные технологии (ООО «РусАТ») Корабелка представила образцы выращенных изделий. Напомним, что, выполняя заказ ООО «РусАТ» СПбГМТУ изготовил аддитивную машину, которая по технологии прямого лазерного выращивания синхронно двумя роботами выращивает крупногабаритное изделие, являющееся частью реакторных установок. Такого ранее не делал никто и никогда.

Во вторник, 16 августа ректор Корабелки Глеб Туричин выступил с докладом на круглом столе "Аддитивные технологии: импортозамещение и обретение технологической независимости". Тема доклада ректора "Опыт разработки и внедрения лазерных и аддитивных технологий ИЛИСТ СПбГМТУ".

В среду, 17 августа, состоялось заседание круглого стола Экспертного совета по науке и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле «Модернизация программ кадрового развития предприятий ОПК в условиях задач обеспечения технологической импортонезависимости». В рамках заседания ректор СПбГМТУ сделал доклад на тему: «Сетевые образовательные программы в подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса».

На полях форума «Армия-2022» Глеб Туричин участвовал во встрече с руководством АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей» по вопросам организации сотрудничества университета с предприятиями Корпорации. Состоялись переговоры ректора Корабелки с руководством УГАТУ и Академии наук республики Башкортостан по координации создания сети технологических центров и инженерных классов, в также ряд встреч с представителями судостроительных и авиастроительных предприятий.

Источник: СПБГМТУ
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