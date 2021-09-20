Ведущие специалисты в области лазерных технологий встретились на конференции, организованной СПбГМТУ

В понедельник, 20 сентября в Санкт-Петербурге начала работу масштабная юбилейная международная конференция «Лучевые технологии и применение лазеров».

В числе организаторов конференции Министерство науки и высшего образования РФ, СПбГМТУ, НЦМУ «Передовые цифровые технологии, ИЛИСТ, АО «ОСК», АО «ОДК», ООО «Центр лазерных технологий».

Участников конференции приветствовали ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Андреевич Туричин и вице-президент по техническому развитию АО «Объединенной судостроительной корпорации» Василий Борисович Бойцов.

Василий Борисович отвечающий в АО «ОСК» за техническое развитие, поблагодарив Глеба Андреевича Туричина за организацию мероприятия, отметил большое значение конференции для отрасли судостроения. - Мы как представители основного предприятия российского кораблестроения, очень нуждаемся в новых прорывных технологиях, за счет новых технологий повысить производительность труда. Перед нашими предприятиями, входящими в АО «ОСК», стоит амбициозная задача, существенно нарастить выпуск продукции, ускорить строительство кораблей. Я надеюсь, что на сегодняшней конференции мы услышим про те технологии и предложения, которые позволят это сделать.

Программа конференции обширна и отражает основные тенденции и мировые тренды развития лазерных, электронно-лучевых и родственных технологий: от фундаментальных исследований и прикладных разработок до внедрения передовых производственных технологий в промышленность и цифровизации производственных процессов.

Тематика конференции сфокусирована на современных разработках в следующих областях:

1. Физические основы и математическое моделирование лучевых технологий. САD-CAM-CАЕ системы.

2. Оборудование и технологии сварки, наплавки и термообработки.

3. Оборудование и технологии аддитивного производства.

4. Оборудование и технологии резки, прошивки отверстий и обработки поверхности.

5. Метрология, системы измерений и дефектоскопия.

6. Лучевые технологии индустрии 4.0

Зарубежные партнеры, друзья и коллеги СПбГМТУ, на протяжении многих лет традиционно участвующие в конференции, в этот раз принимают участие с использованием дистанционных технологий.

В рамках конференции запланированы пленарное заседание, тематические секции и мастер-классы. За три дня работы конференции прозвучат более 100 докладов. Также участников ждёт насыщенная и интересная культурная программа.

Программа конференции и перечень докладов доступны по ссылке: https://isu.smtu.ru/doc_tree_file/81721e4538a4f3d4966f601cd8a8219cdfbe20e01928dcacf441eb4bddb33518/