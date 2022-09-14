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Питерец.ру » Общество » СПбГМТУ на OMR 2022

СПбГМТУ на OMR 2022

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГМТУ
Морской технический университет принимает участие в Международной выставке и конференции по судостроению

Морской технический университет принимает участие в Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа (OMR 2022), проходящей в Петербурге с 13 по 15 сентября.

На стенде Правительства Санкт-Петербурга (Комитет по делам Арктики) Корабелка представила Цифровую многопользовательскую виртуальную среду на примере моделирования буксировки айсбергов и разработки оптимальной конструкции буксировочной системы. Разработка осуществлена инженерами института гидродинамики и процессов управления СПбГМТУ, в рамках Научного центра мирового уровня.

В работе проведено численное и физическое моделирование гидродинамических и аэродинамических характеристик айсберга при его буксировке, а также численное моделирование нагрузок, возникающих в элементах буксировочной системы. Разработана уточнённая математическая модель буксировочной системы, отличающаяся от имеющихся аналогов детальным учётом особенностей взаимодействия тросовой системы с айсбергом в трёхмерной постановке.

Использование этой модели позволило выполнить анализ различных вариантов буксировочных систем и выявить условия возникновения экстремальных и аварийных ситуаций в процессе буксировки. На основе проведённых исследований разработаны технические проекты трёх вариантов буксировочных систем, которые перекрывают широкий диапазон встречающихся айсбергов.

Внедрение полученных результатов в практику управления ледовой обстановкой в районе действующих морских сооружений повысит оперативность в реализации буксировки айсбергов с соблюдением требуемого уровня безопасности и, в конечном счете, положительно скажется на эффективности мероприятий управления ледовой обстановкой.

В рамках официального обхода экспозиции с разработками инженеров СПбГМТУ ознакомились Председатель Комитета по делам Арктики Герман Широков, его Первый заместитель Елена Асеева, Президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Владимир Катенев, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО «ОСК» Василий Бойцов, заместитель директора Дирекции Северного морского пути — директор Департамента развития СМП и прибрежных территорий Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко и др.

Делегаты Морского технического университета участвуют в деловой программе форума. В заседании круглого стола: «Развитие и освоение углеводородных ресурсов арктической зоны и её континентального шельфа» принял участие заведующий кафедрой Океанотехники и морских технологий СПбГМТУ Сергей Вербицкий.

Старший преподаватель СПбГМТУ Константин Бережной выступает ответственным секретарем секции «Кейс по разработке концепции технико-технологического развития в области поиска и разведки углеводородов во внутренних морских водах и континентальном шельфе Российской Федерации».

Корабелка участвует в организации и проведении молодежной сессии форума. Сергей Вербицкий является модератором секции: «Современные методы и технологии в обеспечение проектирования судов и средств океанотехники», а экспертную комиссию возглавляет декан факультета Кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ Олег Тимофеев. Ответственный секретарь секции - Елена Квятковская, заведующая лабораторией кафедры Океанотехники и морских технологий СПбГМТУ.

Во вторник, 13 сентября в программе Молодежной сессии с докладами выступили студенты. Они также приняли участие в заседании секции молодежной сессии: «Подготовка кадров. Роль молодых ученых и студентов в разработке перспективных технологий при освоении углеводородных ресурсов континентального шельфа Российской Арктики».

Источник: СПбГМТУ
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