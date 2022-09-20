Корабелка участвует в БПИФ-2022

20-22 сентября Морской технический университет принимает участие в белорусском промышленно-инновационном форуме, проходящем в Минске.

На стенде Министерства науки и высшего образования Российской Федерации СПбГМТУдемонстрирует комплексные решения и разработки НЦМУ "Передовые цифровые технологии" (Соглашение о предоставлении субсидии от «16» ноября 2020 года № 075-15-2020-903), а также проекта «Приоритет-2030».

В рамках деловой программы БПИФ-2022представители СПбГМТУ выступят на круглом столе Минобрнауки России «Укрепление технологического суверенитета на основе прямого сотрудничества научных организаций и институтов развития и трансфера технологий на пространстве СНГ» с докладом «Трансфер лазерных и аддитивных технологий».

В среду, 21 сентября, заместитель директора по научной и проектной деятельности ИЛИСТ СПбГМТУ Евгений Земляков примет участие в международном научно-практическом симпозиуме «Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь» с выступлением на тему«Технологии аддитивного производства крупногабаритных металлических изделий».

Доклад посвящен текущему состоянию и перспективам развития технологии прямого лазерного выращивания высокоточных сложнопрофильных крупногабаритных металлических заготовок, в нем также будут представлены основные стадии изготовления высокоточных заготовок методом прямого лазерного выращивания из металло-порошковых композиций, и их последующей обработки. Приведены результаты металлографических исследований, механических испытаний для широкой номенклатуры сталей и сплавов. Особое внимание уделено вопросам моделирования процессов и разработке методов прогнозирования термических деформаций. Показаны примеры практического внедрения технологии в высокотехнологичные производства. Представлен модельный ряд разработанного и серийно выпускаемого технологического оборудования.

В первый день выставки пройдет ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства», на которой заведующий лабораторией виртуальной и дополненной реальности СПбГМТУ Артем Бредихин представит цифровую многопользовательскую виртуальную среду.