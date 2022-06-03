Депутаты обсудили проблемы речного транспорта Петербурга

В ходе совместного заседания постоянные комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры обсудили ситуацию, сложившуюся с договорами аренды участков городских набережных субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими пассажирские перевозки внутренним водным транспортом.

В соответствии с государственными преференциями, установленными Федеральной антимонопольной службой, договоры заключались до 2020 года без проведения торгов. После того, как преференции не были продлены, в 2022 году должны проводиться аукционы на заключение договоров аренды причалов. При этом срок проведения 22 аукционов установлен в июле, в период летней навигации. Кроме того, для участия в торгах не установлены критерии по виду деятельности, наличию судов и т.д. Ассоциация владельцев пассажирских судов Петербурга указывает на то, что такая практика приведет к значительному росту стоимости аренды и сокращению перевозок в самый разгар туристического сезона.

В ходе заседания выступили представители ГУ «Мостотрест», осуществляющего оперативное управление набережными рек Петербурга, комитетов имущественных отношений, по развитию транспортной инфраструктуры, по туризму.

Депутаты приняли решение рекомендовать органам исполнительной власти ускорить рассмотрение проекта постановления Правительства о предоставлении сооружений специального назначения субъектам малого и среднего предпринимательства без проведения торгов, а также продлить государственную преференцию для договоров аренды, сроки которых истекли в 2020 – 2021 годах или истекают в 2022 – 2023 годах, в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в части поддержки предпринимателей. «Мостотресту» рекомендовано рассмотреть возможность приостановить проведение объявленных аукционов. Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству также решила обратиться в ФАС с предложением установить квалификационные требования к участникам конкурсов на заключение договора аренды специальных сооружений.