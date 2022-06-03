ента новостей

19:34
В Ленобласти лётчики армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты
19:33
После провала мусорной и транспортных реформ рейтинг Беглова опустился до нуля — Полежаев
16:47
Стартовал III этап отбора кандидатов в Молодежный парламент Петербурга
16:21
Депутаты обсудили проблемы речного транспорта Петербурга
16:16
В Петербурге двоих ранее задержанных мужчин изобличили в 21 случае мошенничества
14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
12:03
В Петербурге иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
11:58
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении прохожего
11:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
10:55
Турция переименовывается в «Türkiye», меняя название в ООН
10:49
Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений
10:35
Резника заблокировали
10:01
Кто подвержен выгоранию
09:43
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
09:33
Байден призывает к ужесточению законов об оружии: «Сколько еще мы готовы терпеть бойню?»
09:08
Будет 115 стран
21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
21:07
Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев
17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
16:56
В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля
16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
16:32
В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве
16:09
В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине
16:06
В Петербурге полицейские раскрыли убийство 14-летней давности
15:22
Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу
15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
11:48
Беглов побывал в Мариуполе
11:01
В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Депутаты обсудили проблемы речного транспорта Петербурга

Депутаты обсудили проблемы речного транспорта Петербурга

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Депутаты обсудили проблемы речного транспорта Петербурга

В ходе совместного заседания постоянные комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры обсудили ситуацию, сложившуюся с договорами аренды участков городских набережных субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими пассажирские перевозки внутренним водным транспортом.
В соответствии с государственными преференциями, установленными Федеральной антимонопольной службой, договоры заключались до 2020 года без проведения торгов. После того, как преференции не были продлены, в 2022 году должны проводиться аукционы на заключение договоров аренды причалов. При этом срок проведения 22 аукционов установлен в июле, в период летней навигации. Кроме того, для участия в торгах не установлены критерии по виду деятельности, наличию судов и т.д. Ассоциация владельцев пассажирских судов Петербурга указывает на то, что такая практика приведет к значительному росту стоимости аренды и сокращению перевозок в самый разгар туристического сезона.

В ходе заседания выступили представители ГУ «Мостотрест», осуществляющего оперативное управление набережными рек Петербурга, комитетов имущественных отношений, по развитию транспортной инфраструктуры, по туризму.

Депутаты приняли решение рекомендовать органам исполнительной власти ускорить рассмотрение проекта постановления Правительства о предоставлении сооружений специального назначения субъектам малого и среднего предпринимательства без проведения торгов, а также продлить государственную преференцию для договоров аренды, сроки которых истекли в 2020 – 2021 годах или истекают в 2022 – 2023 годах, в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в части поддержки предпринимателей. «Мостотресту» рекомендовано рассмотреть возможность приостановить проведение объявленных аукционов. Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству также решила обратиться в ФАС с предложением установить квалификационные требования к участникам конкурсов на заключение договора аренды специальных сооружений.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-04-2016, 08:58
Время навигации
18-05-2021, 21:43
Грузоперевозки между Россией и Финляндией пойдут по внутренним водным путям
23-04-2021, 12:32
В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов
28-12-2014, 00:15
Регистрация договора аренды – как пройти процедуру быстро и без проволочек
13-06-2013, 11:31
В Смолном обсудили проблемы и перспективы развития транспортного комплекса
24-09-2020, 18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
0
151
Вчера, 21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
0
88
Вчера, 16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
0
81
Вчера, 16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
Наверх