В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов

С 24 апреля 2021 года в Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко.

В соответствии с распоряжением губернатора главам администраций муниципальных образований региона рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования.

Справка

Дата открытия навигации каждый год подвижна. В связи с географическими особенностями, большой площадью территории, разнообразием ландшафта и обилием крупных водных объектов в разных районах Ленинградской области погода может ощутимо отличаться: это сказывается на дате открытия навигации.

Будьте осторожны на воде!