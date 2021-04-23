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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов

В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
С 24 апреля 2021 года в Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. 

С 24 апреля 2021 года в Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Александр Дрозденко.

В соответствии с распоряжением губернатора главам администраций муниципальных образований региона рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования. 

Справка

Дата открытия навигации каждый год подвижна.  В связи с географическими особенностями, большой площадью территории, разнообразием ландшафта и обилием крупных водных объектов в разных районах Ленинградской области погода может ощутимо отличаться: это сказывается на дате открытия навигации. 
Будьте осторожны на воде!

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть навигация
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