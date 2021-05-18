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Питерец.ру » Общество » Грузоперевозки между Россией и Финляндией пойдут по внутренним водным путям

Грузоперевозки между Россией и Финляндией пойдут по внутренним водным путям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Грузоперевозки между Россией и Финляндией пойдут по внутренним водным путям

Российские и финские специалисты продолжают работу над международным проектом INFUTURE, предполагающим развитие внутренних водных путей. Глубокие развернутые аналитические исследования совместно провели Морское Грузовое Бюро и Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Была изучена законодательная и регулирующая документация для плавания по внутренним водным путям России для дальнейшего использования её требований финскими судовладельцами и возможных согласований с европейскими нормами. Также состоялось исследование перспектив расширения и прогнозирование грузоперевозок внутренним водным транспортом между Россией и Финляндией. Выводы исследования будут полезны для компаний и транспортных ведомств обеих стран.

Также ведется работа по определению оптимального количества плавучих навигационных знаков, необходимых для обеспечения безопасности судоходства в условиях продления навигационного периода на Волго-Балте. В рамках проекта INFUTURE к этапу изготовления и испытаний физических моделей грузовых судов нового поколения подошли Университет Аальто (Финляндия) и ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова. Разработан специализированный курс по дополнительной подготовке экипажей судов, плавающих под иностранным флагом при заходе на акваторию Волго-Балтийского бассейна. Ведется активная работа и по другим направлениям проекта INFUTURE.

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