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Питерец.ру » Экономика » Платите через СБП

Платите через СБП

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Можно будет платить в магазинах с помощью сервиса СБП

Система быстрых платежей – достаточно популярный сервис, которым пользуются более 52 млн человек. При этом скоро у россиян появится возможность пользоваться этой системой в магазинах.

Об этом сообщила замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, соотечественники смогут оплачивать покупки в магазинах с помощью своего смартфона. Такая опция уже предусмотрена и скоро будет реализована.

Платеж можно будет проводить в одно касание. Это напоминает оплату смартфоном через PAY-сервис. Магазину же и другому заведению потребуется специальная QR-наклейка с NFC-антенной.

«Питерец.ру» отмечает, что заявление Скоробогатовой прозвучало в рамках Просветительского марафона, который сейчас проходит в Северной столице. Это серьезное мероприятие, которое затрагивает много сфер.

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