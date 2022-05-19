Платите через СБП

Система быстрых платежей – достаточно популярный сервис, которым пользуются более 52 млн человек. При этом скоро у россиян появится возможность пользоваться этой системой в магазинах.

Об этом сообщила замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, соотечественники смогут оплачивать покупки в магазинах с помощью своего смартфона. Такая опция уже предусмотрена и скоро будет реализована.

Платеж можно будет проводить в одно касание. Это напоминает оплату смартфоном через PAY-сервис. Магазину же и другому заведению потребуется специальная QR-наклейка с NFC-антенной.

«Питерец.ру» отмечает, что заявление Скоробогатовой прозвучало в рамках Просветительского марафона, который сейчас проходит в Северной столице. Это серьезное мероприятие, которое затрагивает много сфер.