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Питерец.ру » Экономика » Какой запас нужен заемщикам?

Какой запас нужен заемщикам?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Что советуют эксперты людям, оформившим ипотеку?

Люди, приобретающие жилье в ипотеку, берут на себя серьезные обязательства. В течение долгого времени они должны будут выплачивать этот кредит. Финансовые эксперты советуют подходить к этому делу разумно. Заемщикам необходим запас денежных средств, который может понадобиться на случай непредвиденных обстоятельств.

Человек может потерять работу, столкнуться с проблемой падения доходов. Тогда ежемесячный платеж станет непосильным грузом. Заемщику нужно обезопасить себя от таких ситуаций.

Эксперты советуют иметь денежный запас хотя бы на 1-2 платежа. Это поможет, если возникает проблема нехватки денег. В идеале нужно сформировать подушку безопасности на 6-12 платежей. По крайней мере, к этому нужно стремиться.

«Питерец.ру» считает, что совет относительно денежного запаса очень полезен. Это достаточно разумная стратегия. Однако сформировать полноценную финансовую подушку довольно сложно. У людей банально не хватает для этого денег.

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