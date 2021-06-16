Что мешает откладывать деньги?

Мы часто слышим увещевания откладывать деньги со своих доходов. Дескать, нельзя все тратить, нужно обязательно иметь сбережения, формировать финансовую подушку безопасности. Вроде бы с этой идеей почти никто не спорит, но почему-то реализуют ее редко.

Большинство россиян откладывают 5-10% своего дохода. В основном это делают экономисты, бухгалтеры, юристы – то есть люди, отличающиеся финансовой грамотностью. Согласно проведенному опросу, четверть россиян вообще ничего не откладывает. Что касается петербуржцев, то здесь не накапливают сбережения и вовсе треть опрошенных.

Эксперт Алексей Балянин считает, что такая тенденция обусловлена отношением к потреблению. Люди хотят потреблять сегодня, а не завтра. Именно это и программирует наш мозг. Значимость будущих накоплений снижается, а ценность сегодняшних приобретений увеличивается. Еще это формирует общественное создание, и человеку приходится употреблять силу воли, чтобы начать копить.

«Питерец.ру» считает, что проблема не только в этом. У многих людей слишком маленькие доходы, этих денег не хватает на жизнь. В таких условиях накапливать просто нечего. Все эти красивые теории о том, что каждый может откладывать деньги, разбиваются о реальность. Экономическая теория бессильно, если человеку нечего есть или он не может оплатить счета.