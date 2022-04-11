Прогулки на вертолете над Москвой – что может впечатлить больше, чем потрясающий вид на столицу с высоты птичьего полета. Наша компания предлагает сертификаты на полет на вертолете на двоих , что станет прекрасным подарком для ваших близких, друзей или любимых. К услугам клиентов - современная и комфортабельная модель Robinson R44. Это четырехместный вертолет, на котором можно облететь всю Москву, насладившись красивыми видами одного из крупнейших городов мира.

Особенности вертолетных прогулок над Москвой

У нас можно купить подарочные сертификаты следующих типов:

прогулки от 15 минут на одного человека – от 20 тысяч рублей;

полеты над вечерней Москвой – от 42 тысяч рублей;

романтические прогулки на двоих – от 27 тысяч рублей.

Вариантов намного больше, с ними можно ознакомиться на сайте компании или по телефону у наших консультантов. При этом порядок совершения полета предусматривает следующие этапы:

следует предварительно связаться с организаторами полетов, согласовать время полета;

в назначенное время приехать на вертодром, пройти инструктаж:

ознакомиться с условиями полета, оборудованием, правилами безопасности и поведения на воздушном судне.

Для прогулок предоставляется модель Robinson R44, оснащенная мощным двигателем. Пассажирам предлагаются впечатляющие виды на столицу, открывающиеся через особые просторные выпуклые окна, не затрудняющие обзор. Время прогулки можно выбрать – днем отлично видны улицы и достопримечательности Москвы, на закате прогулка открывает невероятный, романтический вид на город и зажигающуюся подсветку дорог и величественных зданий.

При планировании надо учитывать некоторые условия:

ограничения по весу – масса всех пассажиров не может превышать 230 кг;

на борт будут допущены лица возрастом от 16-ти лет;

если планируется прогулка с детьми 5-16 лет, на борту обязательно присутствие сопровождающих взрослых.

Перед поездкой над Москвой на вертолете рекомендуется самый простой, легкий перекус. От плотного завтрака и спиртного лучше всего отказаться, в связи с тем, что маневры в воздухе становятся причинами дополнительных нагрузок на организм. Если плотно поесть, возможны самые неприятные ситуации. Также на борт не будут допущены пассажиры, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы носите очки, временно их рекомендуется снять или заменить на линзы, одежду выбрать практичную и удобную. Брать с собой фото- или видеокамеры можно, также предлагается услуга профессиональной съемки.

К полетам не будут допущены беременные, лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, с другими ограничениями по здоровью.

Воздушные вертолетные прогулки над столицей могут быть организованы в любое время, но при условии подходящей погоды. Приобретенный сертификат действует 8 месяцев, но планировать полет рекомендуется с учетом сезона. Такие вопросы следует обсуждать с организаторами прогулок на этапе осуществления записи.