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Питерец.ру » Общество » Возможна ли дистанционка?

Возможна ли дистанционка?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Смольном сообщили, при каких условиях введут дистанционное обучение

"Питерец.ру" отмечает, что перед началом нового учебного года многих петербуржцев волнует вопрос возможного перехода на дистанционную форму. Глава городского комитета по образованию Ирина Асланян развеяла имеющиеся слухи. По заверению чиновницы, дистанционное обучение станет возможным только в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Пока же говорить о переходе на такую схему преждевременно.

Домашнее обучение, по словам Асланян, может быть организовано только для детей, имеющих определенные проблемы со здоровьем. Если же родители просто переживают за своего ребенка, боясь пускать в школу, этот вопрос необходимо решать по согласованию с администрацией. В этом случае родителям придется организовывать обучение самостоятельно. Учителя лишь могут давать задания, контролировать их выполнение и делиться рекомендациями.

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