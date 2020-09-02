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Питерец.ру » Общество » Отношение к дистанционке

Отношение к дистанционке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Школьники и их родители высказали отношение к дистанционному обучению

«Питерец.ру» отмечает, что полгода назад школьники и студенты были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Вчера учащиеся снова вернулись в школы. Отношение к дистанционке оказалось разным.

Например, некоторые родители не видят возможности для полноценного обучения в таких условиях. Особенно это касается первоклассников, которые еще только знакомятся со школой. Одиннадцатиклассники же переживают по поводу подготовки к ЕГЭ. Осуществлять ее во время дистанционного обучения сложно.

Какие-то школьники отмечали, что вообще не учились во время дистанционки. Другим же такая форма обучения подошла, и особой разницы между привычной учебой новой формой они не увидели. По словам некоторых школьников, привыкнуть к дистанционке можно.

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