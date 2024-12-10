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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Новостройки » Недвижимость в Лимассоле: инвестиционная привлекательность и варианты для жизни

Недвижимость в Лимассоле: инвестиционная привлекательность и варианты для жизни

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Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
antariahomes.com
Лимассол — южный приморский город Кипра, который считается его экономическим и культурным центром. Здесь сочетаются живописные пляжи, развитая инфраструктура и современные жилые комплексы.

Лимассол — южный приморский город Кипра, который считается его экономическим и культурным центром. Здесь сочетаются живописные пляжи, развитая инфраструктура и современные жилые комплексы. Город предлагает множество возможностей для тех, кто ищет комфортное место для жизни или выгодную инвестицию в недвижимость.

Популярность Лимассола растет благодаря его удобному расположению, благоприятным климатическим условиям и активной деловой среде. Многие международные компании выбирают город в качестве своей базы на Средиземноморье, что делает его привлекательным как для инвесторов, так и для семей, ищущих комфортное место для жизни.

Рынок недвижимости Лимассола в 2024 году

В 2024 году рынок недвижимости Лимассола продолжает демонстрировать стабильный рост. Спрос на жилье увеличивается как среди местных жителей, так и среди иностранных покупателей. Особый интерес вызывают новые жилые комплексы с современными удобствами, а также элитные виллы у побережья.

Средняя стоимость квадратного метра в Лимассоле составляет около €3,500–4,500 для апартаментов в престижных районах и около €2,500 в менее популярных частях города. Для вилл и домов у моря цены варьируются от €5,000 до €10,000 за квадратный метр. По сравнению с предыдущими годами, рост цен составил около 5–8%, что подтверждает стабильность рынка.

Эксперты отмечают, что спрос на недвижимость в Лимассоле поддерживается притоком иностранных инвесторов, программами получения ВНЖ и развитием туристической отрасли.

Инвестиционная привлекательность недвижимости в Лимассоле

Недвижимость в Лимассоле привлекает инвесторов благодаря высокой доходности и стабильному росту цен. Город считается одним из самых перспективных мест для вложений в Средиземноморье.

Одним из ключевых факторов является программа получения ВНЖ через инвестиции в недвижимость. Покупка жилья стоимостью от €300,000 позволяет получить вид на жительство на Кипре, что особенно важно для граждан стран, не входящих в ЕС.

Кроме того, инфраструктурные проекты, такие как казино-курорт City of Dreams Mediterranean, привлекают дополнительные инвестиции в регион. По оценкам экспертов, такие объекты способствуют росту цен на недвижимость и повышают ее ликвидность.

Для тех, кто планирует сдавать жилье в аренду, Лимассол предлагает привлекательные условия: доходность от краткосрочной аренды достигает 7–10% годовых, особенно в популярных туристических районах.

Варианты недвижимости для жизни и инвестиций

В Лимассоле представлены разнообразные типы недвижимости, подходящие как для семейного проживания, так и для коммерческих целей.

  • Жилые апартаменты. Современные комплексы предлагают квартиры с панорамным видом на море, бассейнами и охраняемыми территориями. Цены на такие объекты начинаются от €200,000 и доходят до €1,000,000 в элитном сегменте.

  • Виллы и таунхаусы. Эти объекты популярны среди семей, предпочитающих более уединенное проживание. Виллы у моря стоят от €500,000 до нескольких миллионов евро.

  • Коммерческая недвижимость. Лимассол привлекает владельцев бизнеса офисными площадями и торговыми объектами. Стоимость коммерческой недвижимости варьируется от €2,000 до €5,000 за квадратный метр в зависимости от района.

Разнообразие выбора делает Лимассол привлекательным как для постоянного проживания, так и для вложений в рынок недвижимости.

Лучшие районы Лимассола для покупки недвижимости

Каждый район Лимассола обладает своими уникальными особенностями, что позволяет покупателям выбирать объекты в зависимости от личных предпочтений и целей.

  • Агиос Тихонас. Это один из самых престижных районов города, расположенный вдоль побережья. Здесь можно найти роскошные виллы и элитные апартаменты. Средняя стоимость недвижимости в этом районе варьируется от €4,000 до €10,000 за квадратный метр.

  • Гермасойя. Популярный среди экспатов район с развитой инфраструктурой, ресторанами, магазинами и близостью к пляжу. Апартаменты в этом районе стоят около €3,500–5,500 за квадратный метр.

  • Центр города. Историческая часть Лимассола привлекает тех, кто ценит атмосферу старого города. Здесь можно найти как традиционные дома, так и современные комплексы. Цены на недвижимость в центре начинаются от €2,500 за квадратный метр.

  • Закaки. Быстроразвивающийся район, где реализуются масштабные инфраструктурные проекты, такие как City of Dreams Mediterranean. Это делает Закaки привлекательным для инвесторов, с ценами на недвижимость от €2,000 за квадратный метр.

Юридические аспекты покупки недвижимости

Процесс покупки недвижимости на Кипре хорошо регулируется законодательством, что снижает риски для покупателей.

  • Порядок покупки. Иностранным покупателям необходимо открыть банковский счет на Кипре, подписать договор купли-продажи и зарегистрировать его в земельном кадастре. Это гарантирует юридическую защиту сделки.

  • Налоги и сборы. Налог на переход права собственности составляет 3–8% от стоимости объекта, а НДС на новую недвижимость — 19%, однако возможно снижение до 5% для первого жилья.

  • Ограничения для иностранцев. Покупка недвижимости для граждан стран вне ЕС требует получения разрешения на владение, которое обычно выдается без проблем.

Соблюдение всех юридических процедур помогает избежать возможных проблем при покупке и владении недвижимостью.

Прогнозы и перспективы рынка недвижимости в Лимассоле

Эксперты прогнозируют, что рынок недвижимости Лимассола продолжит расти в 2025 году. Основные причины — стабильная экономика, развитие инфраструктуры и высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.

  • Ожидаемый рост цен. По прогнозам, цены на недвижимость могут вырасти на 5–7% в 2025 году, особенно в элитных районах.

  • Развитие инфраструктуры. Новые проекты, такие как марина в Закaки, делают район более привлекательным.

  • Доходность инвестиций. Лимассол остается одним из самых выгодных городов на Кипре для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Эти факторы создают отличные перспективы для вложений в недвижимость, особенно в премиальном сегменте.

Итоги

Лимассол — город, который идеально сочетает комфорт для проживания и возможности для успешных инвестиций. Благодаря стабильному рынку, разнообразию объектов недвижимости и развитой инфраструктуре, он становится все более популярным как среди семей, так и среди инвесторов.

Если вы рассматриваете покупку недвижимости на Кипре, Лимассол предлагает массу вариантов для выбора, от апартаментов с видом на море до престижных вилл. Лучшие из них представлены в Antaria Homes. Будь то для жизни, отдыха или бизнеса, этот город способен удовлетворить самые разные запросы.

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