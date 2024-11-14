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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 15 » Музыкант MINDAL. Начало творческого пути. Переезд, становление MINDAL

Музыкант MINDAL. Начало творческого пути. Переезд, становление MINDAL

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
По окончании своей учебы я переезжаю в Санкт-Петербург, вообще не планируя заниматься музыкой.

В Академии проходил конкурс самодеятельности, в котором я неожиданно, для себя принимаю участие. Находясь в Москве, я пытался доказать этому замечательному городу, что я способный ученик, и больше уделял внимание спорту и учебе, нежели творчеству. И вот, как-то на первом курсе я подумал, почему бы мне не тряхнуть стариной, не выйти на сцену, не расслабиться, потому что сцену я обожаю, для меня это было местом отдыха. Я всегда наслаждался, выходя на сцену. Я выступил и вышло так, что из пяти номинаций я участвовал в двух, и в двух забрал первое место. И воспитательный отдел меня прибрал к рукам. Но у них тогда не было ни театральной студии, ничего, была только, вокальная и танцевальная. Мне сказали, ты будешь петь.

Я познакомился с ребятами, которым очень благодарен за свое творческое развитие. Один из них был академическим вокалистом, классическим человеком с крутым, хорошим вокалом. А второй был просто безумный, прикольный, творческий чувак, который играл в рок-группе. И вот как-то создалось наше трио, мы выступали на протяжении нескольких лет в разных конкурсах, писали музыку. И скажу по секрету, до этого я выпустил целых два альбома по другим псевдонимом, но потом решил все это забыть и утопить, оставить в незабытье, скажем так. И вот к какому-то моменту я осознаю, что в творчестве не все так уж и просто. Для меня было таким переломным моментом, я понимаю, что написать хорошую песню – это просто капля в море, по сравнению с той работой, что еще предстоит над проектом. Да и сам по себе человек я не медийный, и вот этот момент меня достаточно сильно выбил из колеи, потому что мне было непривычно. Для меня аспект введения социальных сетей, это очень трудный момент. В то время у меня у меня была страничка ВК, где была одна фотография. По сути-то, и все. Я никогда не вел серьезно свои социальные сети. Из-за столкновения с этими трудностями на какой-то момент я забрасываю творчество, причем забрасываю его на достаточно большой период. Больше, чем на 2 года я перестал писать и как-либо проявлять себя в творчестве. С переездом в Санкт-Петербург все изменилось… Так зарождался мой творческий путь.

Переезд, становление MINDAL

По окончании своей учебы я переезжаю в Санкт-Петербург, вообще не планируя заниматься музыкой.

К тому моменту, уже больше двух лет я отказывался вообще от выступлений, в общем, перегорел. Здесь я встретил ребят, которые предложили мне делать музыку. Я подумал: «А почему бы вечером не пойти к ребятам, просто посидеть, что-нибудь пописать по приколу». Здесь не будет какой-то крутой истории про то, как мы встретились и поняли, что это судьба, и начали писать музыку вместе. Нет, это была не моя кампания, да и ребята просто работают немножечко не на том уровне, который мне был бы интересен. А вот теперь уже начинается действительно сказка… Как-то сидя прекрасным вечером в Санкт-Петербурге, я натыкаюсь на ютубе на фришный какой-то бит. Просто хотел посидеть, что-то пофристайлить, пописать. И в этот момент бабочки в моем животе начинают кружить в диком танце. В итоге я списался с автором. Слово за слово, попросил его сделать бит на заказ, круто заобщались. И, в силу моей вспыльчивости, через месяц знакомства со мной, он переезжает в Санкт-Петербург, и мы начинаем плотно работать в тандеме. Мы собираемся, и что-то просто накидываем, что-то от души, когда-то я просто приезжаю с референсами, или можем зацепиться за какой-то сэмпл или за пару нот, просто напеть какой-нибудь мотив и вокруг него построить всю песню. Я пишу музыку в первую очередь как чувствует сердце. Какое настроение, такую музыку и пишу. Наверное, поэтому у меня достаточно большая мультижанровость в том, что у меня выходит. И я, в принципе, не придерживаюсь канонов какого-то определенного жанра. Я просто делаю музыку так, как я чувствую.

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