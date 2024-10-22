Покупка фирмы с лицензией

Многие компании с хорошей репутаций, большими оборотами и наличием крупных активов не могут принять к выполнению выгодные заказы из-за отсутствия лицензии. Оформление разрешительных документов является длительным процессом и требует множества согласований. Чтобы не тратить время на бюрократические процедуры, которые не всегда заканчиваются успехом, владельцы бизнеса приобретают готовые компании с необходимыми допусками.

Лицензированные виды деятельности

Для осуществления ряда видов деятельности требуются оформление лицензии или допуска СРО. В этот перечень входит строительство крупных объектов, организация пассажирских перевозок, производство и продажа фармацевтических препаратов, образовательная и медицинская деятельность, область ЖКХ, реализация черных и цветных металлов, обслуживание телекоммуникационных систем, реставрация исторических зданий и многие другие направления, определенные федеральным законом ( № 99-ФЗ).

Этот список постоянно обновляется и пополняется новыми видами работ, а также регулярно вносятся изменения в условия лицензирования. Время оформления лицензии - от 1,5 до 7 месяцев. Перед выдачей разрешительного документа следует ряд проверок со стороны ведомств и надзорных органов на предмет соответствия предприятия законодательным требованиям.

Что касается строительных компаний, проектных бюро и фирм, занимающихся инженерными изысканиями, они обязаны состоять в саморегулируемых организациях, которые выдают допуск на выполнение ответственных и масштабных работ. Наличие готовой лицензии (допуска СРО) позволит компании войти на конкурентный рынок, получить выгодный заказ, улучшить финансовое положение, привлечь квалифицированных специалистов, укрепить существующие партнерские связи и найти новых контрагентов.

Критерии поиска компаний

Наличие нужной лицензии - одни из важных факторов при рассмотрении готовых фирм, но существует и ряд других важных моментов, в частности:

наличие расчетного счета в определенном банке (условия кредитования, банковские продукты, программы для бизнеса и взаимоотношения с клиентами представляют большую важность для успешного ведения хозяйственной деятельности);

наличие устоявшихся коммерческих связей (можно продолжать бизнес, используя наработки прежних собственников);

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