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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Мусорные контейнеры на колесах

Мусорные контейнеры на колесах

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
datcom.by
Контейнер для мусора на колесах востребованы в оформлении городской среды.

Контейнер для мусора на колесах востребованы в оформлении городской среды. Это функциональные емкости, помогающие собирать всевозможные отходы. Тару размещают на улицах у торговых центров, жилых зданий, на стройплощадках. На сайте представлены баки всевозможных габаритов, материалов, оттенков.

Главные особенности

Предназначение пластиковой тары заключается в хранении производственных, коммунально-бытовых отходов. Тара должна быть прочной, долговечной и надежной.

Следует учитывать, что контейнеры производятся с учетом норм ГОСТа. В них присутствует прочный пояс, который не может деформироваться в течение всего периода эксплуатации. Поэтому емкость может перемещаться по асфальту, грунту.

Особенностью баков считается герметичность. Следовательно, отходы не выпадают при перевозке. У каждого накопителя свои конструкционные детали, помогающие выполнять свои функции. Благодаря колесам и покрышкам тара может перемещаться без сложностей. Из-за поворотной системы упрощается обслуживание.

Следует учитывать, что пластиковые баки производятся в ассортименте. В них может присутствовать 2 либо 4 колеса. Предпочтительнее использовать резиновые амортизаторы, если это передвижная тара. Это гарантирует продолжительный период эксплуатации. Покрышки могут быть плоскими, куполообразными. В некоторых емкостях присутствуют двойные крышки: одна требуется для сбора мусора, а вторая нужна для утилизации отходов.

Для производства тары применяется белый полиэтилен, но предлагаются в разных вариантах. При изготовлении применяется краситель, из-за чего тара бывает зеленой, черной, синей. Полиэтилен обладает высокой плотностью. Во время производства используется литье, функциональное оборудование.

Другая особенность контейнера заключается в отсутствии швов. Так что емкости не деформируются, а значит, смогут прослужить долго.

Мусорный контейнер на колесах

Где применяются контейнеры?

Сфер использования мусорных емкостей достаточно много. Выбор зависит от вида отходов, которые требуется утилизировать.

Контейнеры подходят для:

  • жилищно-коммунальной сферы;
  • промышленных компаний;
  • области медицины;
  • стройплощадок;
  • сферы питания;
  • торговой деятельности.

Емкости подходят и для частной эксплуатации. Их можно разместить на даче, чтобы собирать мусор.

Необходимо правильно выбрать емкость, ориентируясь на ее предназначение. Для этого учитывают то, какие отходы и сколько будет выбрасываться. Важно определиться с объемом. Еще важно проверить, что у бака есть прочные колеса, обеспечивающие удобство перемещения. Приобрести такие контейнеры можно на сайте datcom.by.

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