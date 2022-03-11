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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Пластиковая тара: преимущества изделий и особенности их производства

Пластиковая тара: преимущества изделий и особенности их производства

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
petropolimer.ru
Что надо знать о плюсах пластиковых емкостей и особенностях их использования.

Сегодня нет необходимости в использовании для хранения продуктов и различных вещей дорогостоящей тары. Теперь получили широкое распространение пластиковые контейнеры. Они служат долго, мало весят, отличаются высоким уровнем качества. Если вам нужны пластиковые контейнеры оптом https://petropolimer.ru/products_category/plastikovye-banki/, банки или ведра, обратиться можно на сайт компании «Петрополимер».

Характеристики и разновидности пластиковых контейнеров и банок

Банки бывают разные – шайбы, с контрольным замком, плошки, суповые. Все изделия из полипропилена – надежные и герметичные. Ассортимент изделий также обширный. Они могут быть использованы для хранения молока, рыбы, мяса, салатов. Могут храниться в них и не продукты питания – к примеру, бытовая химия. Контейнеры бывают объемом 200 мл, 280 мл и 500 мл. У них имеется контрольный замок, что гарантирует сохранность продукта в таре. Есть одноразовые пластиковые емкости без ручек – объем составляет 600 мл. Предлагаются и крупные изделия с качественной ручкой, их емкость равна 2000 мл и 3300 мл.

Для контейнеров и банок, сделанных из пропилена, характерны устойчивость к механическим воздействиям, герметичность, стойкость к воздействию химических веществ.

Изготавливаются емкости методом литья, есть варианты разной формы – квадратные, прямоугольные и другие. Если надо фасовать, перевозить, хранить разную продукцию – такие емкости сослужат отличную службу.

Как делают контейнеры

Пластиковую тару делают с таким расчетом, чтобы она выдерживала воздействие влаги, холод и жару. Если храниться продукция будет при низких температурах, производителем используются морозостойкие полимеры. Также в процессе изготовления емкости красиво оформляют, чтобы заинтересовать покупателей. Возможно нанесение рисунка на боковые части. Данная методика позволяет применять для оформления разные оттенки. Еще один способ – вплавливание этикетки. Полученная емкость выглядит красиво и способна заинтересовать конечного потребителя. Поверхность отличается тем, что ее нельзя поцарапать, краска не стирается.

Контейнеры и банки прекрасно подходят для самых разных нужд – как производственных, так и хозяйственных. Пластиковые емкости можно выбрать в каталоге компании «Петрополимер», но если есть необходимость – можно заказать их производство по индивидуальным требованиям, в том числе – по эскизу заказчика.

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