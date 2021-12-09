Как заказать новый или б/у 40-футовый контейнер с доставкой

Морские 40-футовые контейнеры применяются в перевозках и строительстве. В продаже представлен широкий выбор модулей разного типа, а выбрать их можно в компании «Контейнер-Логистик»

Покупателям доступны новые и б/у контейнеры. В целях экономии можно покупать подержанные модули, они прекрасно подходят для перевозок и переоборудования под склады, дачные домики и другие объекты.

40-футовые контейнеры разных модификаций

Сухогрузная тара подходит для перевозки разных грузов, включая крупногабаритные объекты, оптовые партии и мелкоштучные товары. Модули доставляются по земле (авто и ж/д перевозка), воздуху и воде.

Контейнер 40 футов имеет 12 метров в длину. Это объемный модуль с мощным каркасом из сварной рамы и металлических балок. Груз внутри тары надежно защищен от внешних воздействий, включая непогоду.

Разновидности 40-футовых контейнеров

Модули имеют разное исполнение, включая:

DRY Container (DC) – стандартный вариант;

High Cube – увеличенная высота;

Hard Top – с жесткой открывающейся крышей;

Open Top (OT) – с тентовой крышей.

И это далеко не все модификации. Выбирайте и заказывайте новые и б/у 40 футовые контейнеры https://www.container-logistic.ru/catalog/morskie/40-futov.html по указанной ссылке. Это сайт компании «Контейнер-Логистик», предлагающей большой выбор сухогрузной тары разного типа.

Алгоритм заказа доставки контейнеров

Компания «Контейнер-Логистик» предлагает простой алгоритм заказа нужной тары. Сначала выбирается регион, в который необходимо доставить контейнер, после чего уточняется информация по наличию интересующих модулей на складе, стоимости и особенностям доставки. Перед покупкой клиент осматривает тару в режиме онлайн (по фотографиям), либо приезжая на место (личное присутствие). Если внешний вид, цена и характеристики продукции устраивают, покупатель осуществляет оплату и получает модуль.

Представленные в продаже контейнеры находятся в хорошем состоянии. Тара обязательно осматривается специалистами компании, проверяется на герметичность, работоспособность замков, качество полов и т.д.

Контейнеры можно смотреть на сайте, в каталогах дается описание с указанием основных характеристик конструкций – габариты, тип (модификация), размеры дверного проема, объем, вместимость европаллет и т.д. Также здесь есть качественные фотографии, позволяющие удаленно оценивать внешний вид тары.

Любые вопросы, касающиеся выбора и доставки модулей, уточняйте у специалистов компании, связываясь с ними удобным способом (через сайт, по телефону и др.).