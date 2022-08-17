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Питерец.ру » Статьи » Разное » Зачем домашний иконостас, и где его заказать?

Зачем домашний иконостас, и где его заказать?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ikonostasvsem.ru
Молитва – важная часть жизни христианина. Православный человек общается с  Богом перед иконами

Молитва – важная часть жизни христианина. Православный человек общается с  Богом перед иконами, пребывая в благоговейном трепете. Чтобы сконцентрироваться на молитве, лучше разместить образы в одном месте.  Для этой цели как раз и необходим иконостас.

Важные советы

Найдите для божницы особое место в доме, где вы сможете уединяться и проводить время в молитве. Оно должно быть удобным и по возможности вписываться в имеющийся интерьер.

При расположении икон на иконостасе придерживайтесь церковных канонов. Изображения Спасителя, Богоматери и Троицы должны находиться выше остальных. Причем икона Иисуса Христа – в центре.

Обязательно ухаживайте за божницей. Заботьтесь не только о внутренней чистоте своей души, но также протирайте иконостас сухой тряпочкой. Очищайте иконы от пыли, не используя воду и чистящие средства.

Выгоды

Приобрести полки для икон вы сможете в артели «Добрыня». Для обращения к нам имеются веские причины:

  • окрашиваем божницы в разные цвета;
  • изготавливаем иконостасы любых размеров;
  • создает полки различных форм – с куполами, ящиками, местом под лампадки и другие;
  • выполняем красивые узоры;
  • доставляем почтой в любые регионы России;
  • предлагаем удобные варианты оплаты (в том числе – в почтовом отделении или картой).

Индивидуальный подход

При необходимости мы изготовим божницу по индивидуальному заказу. Для этого выберите понравившийся иконостас и отправьте нам нужные размеры. Еще укажите, что именно необходимо убрать или добавить. Это могут быть кресты, изображения ангелов или голубей. Мы всегда учитываем пожелания своих заказчиков.

Упаковка и доставка

Божница бережно упаковывается в стрейч пленку и картон, благодаря чему полки для икон сохранятся свою целостность во время доставки. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасную отправку иконостаса. 

Особенности

Полки изготавливаются из древесины высокого качества. Полученные изделия имеет толщину 4 мм и 6 мм. Вырезка божницы осуществляется на высокоточных станках. Готовый иконостас покрывается водостойкой акриловой краской.

Почему мы

Почему стоит заказать божницу именно у нас?

  • Большой опыт – изготавливаем иконостасы на протяжении нескольких лет.
  • Дружный коллектив профессионалов – благодаря этому получаются качественные изделия.
  • Открытость и доступность – мы ведем странички в социальных сетях, с нами легко связаться.
  • Скорость доставки – отправляем готовые заказы в короткий срок.

Хотите иконостас купить для дома? Закажите божницу в нашей артели – будем рады изготовить для вас качественные полки для икон.

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