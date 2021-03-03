Выставка древних новгородских икон откроется в Историческом парке

12 марта в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Безмолвная проповедь», которая входит в цикл историко-патриотических мероприятий, посвященных 800-летию Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Немые свидетели героических событий – новгородские иконы XIII – XVI вв. не только передают посетителю дух давно минувших дней, но и дают возможность познакомиться с особой спецификой новгородской школы иконописи: ее строгостью и величественностью, непревзойденной выразительностью художественного языка мастеров.

На выставке будут представлены копии двенадцати наиболее значимых памятников собрания Новгородского музея, имеющих мировую известность. Среди них – древнейшая русская подписная икона «Св. Николай Чудотворец» 1294 г. мастера Алексы Петрова из церкви Св. Николы на Липне, «Покров Богоматери» конца XIV столетия из Зверина монастыря, «Свв. Кирилл и Афанасий Александрийские, Леонтий Ростовский» конца XV в. из Мало-Кириллова монастыря.

В экспозиции можно увидеть фрагменты иконостасов нескольких новгородских храмов, включающие иконы праздничного и деисусного рядов. К лучшим произведениям иконописи XV века – времени наивысшего расцвета новгородской художественной культуры – принадлежат иконы праздничного чина из церкви Успения на Волотовом поле: «Сретение», «Преображение» и «Воскрешение Лазаря».

Наряду с образами Христа, Богородицы и святителя Николая Чудотворца, которые пользовались наибольшим почитанием, на выставке представлены отличающиеся редким иконографическим изводом иконы середины-второй половины XV столетия – «Битва новгородцев с суздальцами (Чудо от иконы «Богоматерь Знамение»)» и «Деисусный чин и молящиеся новгородцы» из церкви Св. Николы Кочанова.

Проект осуществлен совместно с ООО «Софийская набережная» (г. Москва). Первыми посетителями выставки стали жители Сочи, затем экспозиция демонстрировалась в Крыму. Выставка побывала в Эстонии, Словакии и Франции, вызывая неизменный интерес у местного населения. Копии новгородских икон были также представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.

Еще одна высококачественная цифровая копия шедевра XI века из собрания Новгородского музея-заповедника - икона «Апостолы Петр и Павел» - пополнила передвижную выставку «Безмолвная проповедь. Новгородская икона ХIII-ХVI веков». В марте 2020 года эта икона экспонировалась в соборе Александра Невского в Париже.

Икона «Апостолы Петр и Павел» из собрания Новгородского музея-заповедника – самая ранняя из известных древнерусских икон. Много веков назад эта двухметровая икона, написанная в середине XI столетия, украшала Софийский собор – главный новгородский храм. Петру и Павлу молились об исцелении от физических и душевных недугов, о процветании своего дела, об укреплении веры. Икона трижды за свою историю покидала Новгород: в XVI веке была вывезена Иваном Грозным, в XX – немецкими оккупантами, в 2002 году – на реставрацию. И каждый раз непременно возвращалась в свой город. Время, войны и многочисленные поновления не пощадили ее. Но реставраторам удалось сохранить фрагменты изначальной живописи в оригинальном красочном слое. Сейчас памятник безусловным раритетом хранится в музейной экспозиции «Русская икона XI – XIX веков».

Копии икон выполнены в размер оригинала, на деревянной основе, в технике печати по левкасу.

Выставка продлится до 11 апреля 2021 года.

Вход по билету в зал временных экспозиций.