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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Верхняя одежда » Женские рубашки: модные тенденции

Женские рубашки: модные тенденции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
codi.by
Женские рубашки в образе современной девушки. Трендовые фасоны и качественные материалы.

Женские рубашки: модные тенденции

В женском гардеробе рубашке отводится особое место, т.к. она необходима для случаев, когда необходимо создать строгий и деловой образ. Главное – правильно выбрать женскую рубашку.

Стилисты советуют выбирать белый цвет, который сочетается с любой одеждой – брюками, юбкой, шортами, костюмом. С ее помощью можно создать стильный образ для любой ситуации.

Основные критерии выбора рубашки:

  • фасон;
  • цвет;
  • качество.

Если их придерживаться, то в интернет-магазине не возникнет проблем с подбором подходящей модели. Рассмотрим их подробнее.

женская рубашка

Фасон должен подходить во всем

Если вы планируете дополнить свой гардероб рубашкой, то следует выбрать две – три модели белого цвета, либо оттенка слоновой кости. Но они должны отличаться фасоном. Одна из них должна быть простой, а в другой должна присутствовать изюминка. Тогда ее можно будет использовать для особых случаев.

Удобство рубашек заключается в том, что их можно надеть на случайные вечеринки, а также на запланированные праздники. Как правило, белые модели считаются строгими, официальными. Но при удачных вариациях они могут стать элементом праздничного наряда.

Фасоны сегодня предлагаются разные. Они могут иметь свободный крой, либо быть приталенными, подбирать его следует под тип фигуры. При фигуре «перевернутый треугольник» акцент надо делать на талии. Не подойдут в таком случае варианты с короткими рукавами.

Фигура «песочные часы» требует кроя, свободного у бедер и приталенный у груди. С фигурой «яблоко» следует избегать приталенных, обтягивающих моделей, как и слишком свободных. Лучше отдавать предпочтение классике.

Цвет – основной нюанс

Цвет рубашки следует подбирать в соответствии со своим цветотипом. Блондинкам подходят холодные, пастельные тона, такие как красный, фиолетовый, светло-зеленый, синий. Брюнеткам, наоборот, требуются теплые приглушенные оттенки – коричневый (темный), бежевый, белая классика.

Огненным рыжеволосым дамам лучше избегать зеленого цвета и его оттенков. Лучшим решением станет темно-синий, серый, оливковый цвет. Также следует отдавать предпочтение клетчатым узорам. Шатенкам предпочтительнее черный и белый цвета.

Качество – гарантия комфорта

При выборе рубашки особое внимание следует уделять ее качеству. Лучше не приобретать большое количество дешевых низкокачественных изделий, а купить пару дорогих.

Основным критерием является воздухопроницаемость, благодаря которой пот не будет попадать на кожу. Поэтому лучше выбирать тонкие ткани, модели со свободной посадкой, с минимальными перфорациями.

Также важный параметр – скорость сушки, т.е. то, насколько быстро рубашка будет сохнуть. В холодное время года это позволит вам не мерзнуть из-за избытка влаги, а в теплое, наоборот, позволит охладиться.

Таким образом, выбрать женскую рубашку, которая будет соответствовать целям и требованиям, не сложно.

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