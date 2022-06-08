Новый гардероб без значительных затрат

ента новостей

15:24
Полина Гагарина выступит с концертом на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST
15:20
В Ленобласти экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели учебно-тренировочные полеты
14:07
В Петербурге годовалый малыш выпал из окна третьего этажа
13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
13:43
На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста
13:38
В Петербурге неизвестный злодей обокрал квартиру пожилой женщины
13:32
В центре Петербурга обокрали квартиру пенсионерки
13:18
В Петербурге автоледи «забыла», что продала свой автомобиль и заявила об угоне
12:38
В центре Петербурга иномарка сбила пенсионерку
10:25
С Днем соцработника!
10:09
Как худеть летом
09:39
ВИВАЛЬДИМАНИЯ охватит Санкт-Петербург
09:23
Петр был дантистом
19:50
В Петербурге состоится «Кубок Победы» по боксу
16:32
Александр Вахмистров выступил с отчетом в парламенте Петербурга
16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам
16:27
В Ленобласти победители и призёры Олимпийских игр тренировали росгвардейцев
16:24
Слабая политика: Самонкин раскритиковал назначение Полякова на пост транспортного вице-губернатора Петербурга
14:07
В Ленобласти иномарка сбила девочку на скутере
12:51
В Петербурге иномарка сбила девочку
12:43
В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате
12:27
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
12:24
В Петербурге задержали аферистку обманувшую пенсионера
12:18
В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщика
12:13
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров
09:15
Apple представляет iOS 16 с обновленным экраном блокировки и большими изменениями в iMessage
09:01
Сезон лагерей начался
08:27
Восстанавливаем Мариуполь
08:20
Японцы прагматичны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Верхняя одежда » Новый гардероб без значительных затрат

Новый гардероб без значительных затрат

0
22
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pixels.com
Весна уже официально вступила в свои права, поэтому настало время кардинально изменить свой гардероб

Весна уже официально вступила в свои права, поэтому настало время кардинально изменить свой гардероб, спрятав вглубь шкафа тяжелые зимние наряды. Магазины начинают соблазнять новыми яркими нарядами. Хочется из огромного моря предлагаемой продукции выбрать свою изюминку, например куртку http://fashion-ua.com.ua/muzhskie_kurtki, которая позволит в новом сезоне ощутить себя звездой подиума.

Многие склонны думать, что для того, чтобы обновить свой гардероб придется затратить непомерно большую сумму. Это вовсе не так, если разумно подойти к обновлению и пересмотреть то, что может быть использовано вместе с новыми приобретениями. Проще и намного дешевле сделать коррективы в собственных запасах одежды и аксессуаров, чем приобретать все заново.

Актуальные тенденции в моде

Прежде чем отправиться в магазин, обязательно изучите актуальные тенденции в моде. Окажется, что многие свои вещи можно прекрасно вписать в новые направления. Присмотритесь к тем ярким картинкам, которые еще до открытия сезона появляются в журналах или на страницах любимых порталов, а теперь доставайте все из шкафа и складывайте новые комплекты.

Удивительные открытия происходят, когда удается привести в порядок шкаф. Достаточно купить небольшой, но роскошный шарф для мужчин и прежнее пальто или куртка будут казаться новыми. Такие же разительные изменения могут произойти, если выбрать новую сумочку или красивое пончо, если к имеющимся нарядам добавить стильную юбку или модную шляпу.

Не пытайтесь слепо следовать тем высоким законам, которые диктует накануне каждого сезона модный подиум. Эти наряды вовсе не предназначены для каждого дня. Лучше поискать в сети, как выглядит любимая звезда на улице, гуляя с подругами или совершая шоппинг по магазинам. Обнаруживается, многие предпочитают добротные, но вовсе не вычурные вещи. Разве таких убранств мало в вашем шкафу?

Имея огромное количество вещей, докупив что-то новенькое, надо научиться комбинировать вещи. Есть те одежды, которые никогда не выйдут из моды. И если у них еще привлекательный вид, не стоит списывать их из своего гардероба.

Получив маленький ключик к обновлению, каждый модник сможет иметь роскошный комплект нарядов к новому сезону без особых затрат. В нашем интернет магазине мужской одежды Вы найдете все, что необходимо от элегантных кофт и брюк, до спортивных шорт и футболок по очень приятным ценам.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-07-2015, 17:52
Модные тренды: обновляем осенний гардероб
2-03-2016, 09:46
Подарочные сертификаты как альтернатива обычным презентам
4-02-2014, 20:44
Мода питерских улиц: тренды весенне-летней коллекции 2014
19-12-2020, 20:26
Где купить ткани оптом в Санкт-Петербурге
7-02-2017, 21:50
Как создать индивидуальный стиль
21-04-2016, 23:59
Обновить летний гардероб, используя старые вещи

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
0
46
Сегодня, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
45
Сегодня, 13:43
На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста
0
67
Сегодня, 12:38
В центре Петербурга иномарка сбила пенсионерку
Наверх