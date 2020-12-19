Где купить ткани оптом в Санкт-Петербурге

Вы любите шить? А может, делаете это на заказ? В любой подобной ситуации лучше приобретать ткани оптом – СПб предлагает массу возможностей для этого.

Многие магазины реализуют свою продукцию как розничными, так и оптовыми партиями. В последнем случае – естественно, с большой скидкой, а значит, с выгодой для вас. Но чтобы сэкономить только на цене, а не на качестве, нужно изначально выбрать достойный магазин с хорошей репутацией. Именно так можно охарактеризовать «Ткани VALENTINA».

Почему именно «Ткани VALENTINA»?

Этот магазин уже много лет работает в Санкт-Петербурге. За это время он завоевал отличную репутацию и множество постоянных клиентов. Помещение расположено в центре города, недалеко от метро – очень удобно добираться.

Но самое главное – это богатство выбора отличных итальянских тканей. Здесь можно найти все, что угодно – на любой вкус и сезон. Из материалов, приобретенных в магазине, можно создать полный гардероб любой модницы или модника: от аксессуаров до верхней одежды.

К тканям предлагают не менее широкий ассортимент фурнитуры и прочих приятных дополнений. Т.е. все, что вам потребуется, вы можете купить в одном месте. В качестве можете не сомневаться – за этим здесь следят очень строго!

На каких условиях?

Магазин предлагает массу дополнительных бонусов и скидок для своих клиентов:

-40% от базовой цены, если вы покупаете сразу на сумму от 30 000 рублей;

аналогичная оптовая скидка для студентов, а также танцевальных и спортивных команд;

дисконтная золотая карта со скидкой 15% для дизайнеров, модельеров и мастеров ателье.

Вы можете объединить покупки с друзьями или коллегами, чтобы получить оптовую скидку. Выгодные акции бывают и на новые коллекции.

Важно отметить, что даже очень крупные партии собираются максимально быстро. В магазине «Ткани VALENTINA» ценят ваше время. При этом клиентам поставляют в точности то, что было заказано, без накладок.

В компании работают опытные эксперты, отлично ориентирующиеся в рынке. При необходимости они подскажут вам, что именно лучше выбрать. Подберут оптимальные варианты: подходящие вам и при этом максимально выгодные.

А если учесть идеальное качество тканей из Италии (здесь работают с ведущими производителями), выгода становится еще больше. Ведь вещи из данных материалов прослужат намного дольше, на протяжении всего этого времени сохраняя прекрасный внешний вид!