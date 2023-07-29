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Новогодние сувениры с логотипом: подарки, объединяющие праздник и бизнес

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Узнайте об уникальных возможностях брендированных новогодних сувениров для повышения узнаваемости бренда

Когда наступает время подготовки к Новому году, на каждом шагу витает атмосфера праздника. Этот особенный период наполнен радостью, ожиданием чуда и теплом дарения подарков. Именно в это время года компании имеют уникальную возможность показать свою заботу о клиентах и партнерах, удивить и порадовать их особенными презентами. Одним из таких является новогодний набор сувениров с логотипом. Это не только практичный, но и эстетически приятный подарок, способный вызвать искренние эмоции.

Брендированные сувениры: переходящая грань между бизнесом и праздником

Новогодние сувениры с логотипом – это особенный тип бизнес-подарков, объединяющий в себе эффективность рекламного хода и праздничную атмосферу. Сувенирная продукция с символикой компании становится одним из лучших вариантов для корпоративного презента. Ведь такие подарки приносят двойную пользу: они напоминают о вашей компании и создают праздничное настроение.

Какие могут быть новогодние сувениры с логотипом: идеи для вдохновения

Выделим наиболее популярные варианты:

  • Это могут быть брендированные мерчи: футболки, кружки, ручки, брелоки, магниты, зонты, ноутбуки и даже USB-флешки. Главное, чтобы они были качественными и практичными. Тогда клиенты и партнеры с удовольствием будут их использовать.
  • Наборы, состоящие из различных продуктов: от сладостей до мини-бутылок шампанского. Их можно укомплектовать под конкретного клиента, что добавит персонализации.

Если ваш бизнес имеет прямое отношение к определенной сфере, почему бы не подчеркнуть это в подарках? Например, компания, занимающаяся продажей кофе, может подарить набор эксклюзивных сортов со своим логотипом.

Процесс изготовления: от идеи до воплощения

Вначале необходимо выбрать продукты, которые будут входить в набор. Затем следует перейти к этапу дизайна: разработке макета, выбору цветовой гаммы, шрифтов и, конечно, нанесению логотипа.

Важную роль в процессе изготовления играет выбор метода нанесения. Среди наиболее популярных можно выделить:

  • печать,
  • гравировку,
  • вышивку,
  • термопечать,
  • тиснение.

Выбор зависит от типа сувенира и требуемого качества изображения.

Где заказать качественные сувениры оптом

Если вам необходимо заказать большое количество подарков, рассмотрите вариант оптовых закупок у компании Illan Gifts, которая имеет 25-летний опыт работы в данной сфере. Это не только сэкономит время, но и значительно снизит затраты на подарки. Ведь помимо большого ассортимента качественной продукции на заказ, компания предлагает скидки и специальные условия для оптовых покупателей.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что новогодние сувениры с логотипом - это не только выразительный промо-инструмент, но и возможность проявить свою заботу о клиентах и партнерах, подчеркнуть индивидуальность и уникальность бренда. Этот подход позволяет стереть грань между деловым и личным, создавая настоящий праздничный дух. Ведь важнее всего - это внимание, которое мы проявляем к людям, с которыми работаем и на которых ориентированы наши продукты и услуги.

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