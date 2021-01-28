Особенности и виды сувенирной продукции

Сувенирная продукция - неизменный спутник современной жизни. Ее используют в рекламных целях, деловой среде, приобретают стильные сувениры в качестве подарков для друзей, родных, коллег. Цели сувенирной продукции вполне ясны - создать хорошее настроение, привлечь внимание, повысить лояльность к компании, помочь ей заслужить хорошую репутацию на рынке. Приобрести стильную, уникальную сувенирную продукцию предлагаем здесь. В компании готовы предложить продукцию оптом и в розницу для разных целей.

Особенности сувениров

Разработанная по индивидуальным проектам сувенирная продукция имеет следующие особенности:

эксклюзивность - даже простой предмет, например, ручку или блокнот можно сделать эксклюзивным, достаточно лишь нанести на него логотип, изменить дизайн;

выбор палитры, комплектации, дизайна - специалисты создают стильные предметы, отвечающие духу мероприятия;

возможность подготовить продукцию для конкретной аудитории - подобные сувениры востребованы в период проведения рекламных кампаний, выставок и пр.

Сувениром может стать любая продукция, которая выделяется особым оформлением, имеет эстетически привлекательный вид.

Виды сувенирной продукции

На рынке предлагается приобрести сувениры самой разной тематической направленности. По сути из любого предмета можно сделать сувенир, если над ним поработают специалисты. Делится сувенирная продукция по следующим видам:

промо-продукция - недорогая продукция, ее выпускают большими партиями для привлечения внимания покупателей к бренду или товару. К промо-сувенирам относятся ручки, блокноты, визитницы, ежедневники, флешки, коврики;

бизнес-сувениры - это более дорогостоящая категория сувениров. Она предназначена для партнеров, клиентов компании, сотрудников;

ВИП-сувениры - чаще всего изготавливаются в единственном экземпляре для конкретного человека. К ВИП сувенирам относятся дорогие, элитные подарки.

Сувенирная продукция - это отличный вариант ненавязчиво прорекламировать свой бренд или конкретную продукцию. С помощью нее можно заслужить уважение со стороны партнеров, клиентов. Подарки любят все, поэтому вряд ли кто откажется получить, пускай даже самый простой, но интересного вида предмет. Свою же роль - привлечь внимание, прорекламировать сувенирная продукция будет выполнять до тех пор, пока она находится у лица, получившего ее.