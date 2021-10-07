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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Мобильные устройства » Apple Watch Series 7: ещё надёжнее, быстрее и производительнее

Apple Watch Series 7: ещё надёжнее, быстрее и производительнее

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Apple презентовали сразу несколько интересных новинок

В сентябре 2021 года Apple презентовали сразу несколько интересных новинок. Одной из самых ярких стала новая серия смарт-часов Apple Watch Series 7.

В свою обновлённую линейку умных гаджетов разработчики яблочной корпорации внесли многочисленные усовершенствования и апгрейды, чтобы улучшить комфортабельность пользования и производительность работы устройств. Большой дисплей, повышенная яркость и новые полезные “плюшки” — всё это про новые Эпл Вотч 7!

Где купить смарт-часы Apple Watch 7?

Несмотря на то, что новая линейка часов получила большое количество улучшений, цены на 7 серию не будут сильно отличаться от предыдущей коллекции 6. Если вы хотите стать одним из первых обладателей горячей новинки, то купить Apple Watch 7 https://yellow.ua/apple/iwatch/apple-watch-series-7/ в Украине вы можете с помощью интернет-магазина техники Yellow! Здесь вы найдёте широкий ассортимент гаджетов от лучших производителей. Онлайн-каталог постоянно пополняется новыми устройствами, которые делают жизнь современных людей лучше. Компания предоставляет всем покупателям отличный сервис клиентской поддержки, а также быструю доставку заказов в любую точку страны. Не сомневайтесь и покупайте свою лучшую технику по выгодным ценам, с возможностью рассрочки, оплаты частями или кредита под 0%, в Yellow.

Обновления: дисплей для новых возможностей


В новых часах 7 серии можно заметить значительное увеличение в размере дисплея. Действительно, экран у новинки стал на 20% больше, если сравнивать с предыдущим поколением, и на целых 50% по сравнению с Series 5! Это усовершенствование, которое делает юзанье устройством более комфортным и открывает новые возможности. Теперь пользователи смогут набирать сообщения прямо на часах, наслаждаться апгрейдами WatchOS и пользоваться новыми функциями процессора Apple S7.

Интересный факт — дисплей стал больше, но сами часы не увеличились в размере. Они также безупречно сидят на запястье, в двух размерных вариациях — 41 мм и 45 мм (женская и мужская версии). Достигнуть такого необычного сочетания удалось благодаря уменьшению рамок экрана, которые стали очень аккуратными и тонкими, расширив пространство дисплея. Новинка предложена в 5 новых оттенках алюминиевого корпуса, среди которых зелёный, синий, “тёмная ночь”, “сияющая звезда”, (product)RED. Благодаря такому разнообразию каждый покупатель гарантированно сможет выбрать свой идеальный вариант.

Повышенная прочность для самых непредсказуемых ситуаций

Очень важно: в новых Apple Watch 7 обновили показатели ударостойкости, влагозащиты и даже защиты от пыли! Теперь часы достойно смогут выдержать даже самые непредсказуемые ситуации, в том числе погружение в песок и в воду на глубину до 50 м. В новинке добавили систему защиты от пыли по стандарту IP6X, которая не использовалась в предыдущих моделях.

Стекло дисплея у новых Эпл Вотч 7 толще в 2 раза, если сравнивать с 6 серией. Это также даёт дополнительную уверенность в надёжности устройства.

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