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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Современный офис - дизайн рабочего пространства

Современный офис - дизайн рабочего пространства

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Задача дизайнера — совместить эстетичный вид и функциональность офиса.

Минимализм аранжировки с разнообразием помещений, естественным освещением, яркими цветами и качественной техникой. Это пять основ, на которых строится интерьер бизнес центра. Архитектурное искусство этого типа интерьера состоит из множества элементов, которые в правильных пропорциях создают атмосферу, в которой хочется не только работать, но и просто находиться.


Минималистичность

Задача дизайнера — совместить эстетичный вид и функциональность офиса. Так же, как в начале деловых отношений передается визитная карточка, на дальнейшее восприятие влияет офисное пространство, которое много говорит о компании и эффективности достижения профессиональных целей. Залогом успеха станет правильное настроение, которое обеспечит минималистичный стиль — чем меньше аксессуаров, тем лучше. Кроме того, целеустремленность и атмосфера значительно улучшают контакт с природой. Поэтому идея растений и других природных элементов в офисе положительно скажется не только на его внешнем виде, но и на самочувствии сотрудников.

Разнообразие пространства

Современные организации офисных помещений отходят от модели открытого пространства, уделяя особое внимание индивидуальным потребностям сотрудников. Компании предлагают самые разные рабочие среды — от личных пространств, просторных вестибюлей до конференц-залов и столовых. Зоны отдыха также являются важным аспектом. Пространство для отдыха позволяет отвлечься от офисной рутины и приблизиться к работе в команде. Согласно исследованию, проведенному Ipsos в 14 странах Европы, наиболее важным для всех респондентов является возможность выполнять поставленные задачи в частном порядке.

Естественный свет

Освещение показывает парадокс организации многих офисных помещений. С одной стороны, это один из важнейших факторов концентрации внимания и вдохновения для работы, но в то же время его чаще всего упускают из виду при использовании слишком простых решений. Плохое освещение может вызвать:

  • утомление глаз,
  • головные боли,
  • общую раздражительность,
  • трудности с концентрацией внимания.

Кроме того, отсутствие дневного света снижает способность тела и ума восстанавливаться после усталости и делает продуктивность сотрудников зависимой от погоды и времени суток. Естественный свет всегда определял ритм жизни человека, поэтому теперь люди ощущают его нехватку на каждом шагу.

Сила ярких пастельных тонов

Яркие цвета интерьера придают ему класс и дополнительно увеличивают размер офиса. Цвета вызывают как физические, так и эмоциональные реакции, поэтому их правильный выбор имеет значение. Использование свойств определенных оттенков поможет вызвать определенное поведение сотрудников, поэтому в обозначенных зонах стоит выбирать разные цвета. И да, синий считается самым продуктивным, а зеленый облегчает долгую работу. Оба цвета также будут хорошо работать в залах ожидания и конференц-залах, создавая спокойную атмосферу, способствующую размышлениям и восстановлению сил. Выразительные цвета являются хорошей идеей везде, где необходимо сильное краткосрочное стимулирование, повышение творческих способностей и сосредоточение на конкретной цели.

Качественное оборудование

Обустройство принесет максимальный эффект, если в нем сочетаются шумоподавление, естественное освещение и яркие цвета с качественным оборудованием, подобранным для комфорта и здоровья сотрудников. Это основные принципы, которыми следует руководствоваться при выборе конкретных решений. Стол должен быть адаптирован к росту человека, работающего за ним, поэтому лучше всего подойдут модели с регулируемой столешницей. Второй, наиболее важный элемент оборудования — удобное кресло с фигурными контурами. В стиле, принятом на протяжении многих лет, когда сотрудники проводят большую часть дня в сидячем положении, основным аспектом является адаптация офисной мебели к многочасовой работе.

Проектирование офисов — это искусство, имеющее свои правила. Однако продуманный дизайн и тщательное выполнение — это проблемы, которые реально влияют на производительность и атмосферу, царящую в компании. Экспонент рабочего места многое говорит о его профиле, владельце и способности заботиться о сотруднике, что так важно с точки зрения сегодняшней конкурентоспособности на рынке.

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