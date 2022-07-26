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Питерец.ру » Статьи » Кулинария, рецепты » 3 причины записаться на кулинарный мастер-класс

3 причины записаться на кулинарный мастер-класс

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
chefs-eatertainment.ru
Преимущества прохождения кулинарных мастер-классов

Сегодня медики прослеживаются рост ожирения и психических расстройств, связывая эти два фактора с изменениями в пищевом поведении. Это также связано с привычкой не готовить дома, чтобы есть готовые блюда, с низким содержанием питательных веществ и высоким содержанием калорий. Как часто вы заказываете еду с доставкой? Готовка – это привычка в вашей жизни? Исследование показывает, что мастер-классы, которые проводит кулинарная школа CHEFS Eatertainment, значительно улучшают психическое здоровье и самочувствие.

Доказано, что процесс приготовления пищи оказывает более выраженное влияние на физическое и психическое благополучие. Пищевая грамотность сильно влияет на выбор питания. Кулинарные мероприятия на уровне местных сообществ устраняют барьеры на пути к здоровому питанию и способствуют развитию навыков пищевой грамотности, потенциально повышая уровень домашней кулинарии и положительно влияя на здоровье.

Преимущества прохождения кулинарных мастер-классов

  • Узнайте происхождение продуктов питания и новые вкусы: кулинарные курсы позволяют участникам открывать для себя новые продукты и то, как они попадают на наш стол, продукты животного происхождения и продукты растительного происхождения, а также узнавать различия во вкусе и текстуре фруктов и овощей;
  • Питательные свойства и важность здорового питаний: этот тип занятий, в зависимости от способа его проведения, помогает познакомить учащихся с питательными веществами, необходимыми для поддержания сбалансированного питания;
  • Развитие координации движений: резка, мытье, смешивание, нагревание, охлаждение и даже формование – всегда безопасно и под присмотром – это способ развить координацию движений и подготовить к ежедневной практике этих действий.

Кулинария также позволяет учащимся тренировать свою память во время выполнения рецепта, развивать терпение в ожидании необходимого времени для приготовления и концентрацию, чтобы обрабатывать и корректировать измерения. В любом случае, кулинария — это практический урок, который может быть очень полезным и расслабляющим.

И, как и следовало ожидать, помимо улучшения психического здоровья, умение готовить здоровую пищу может помочь вам похудеть. Люди, которые не умеют готовить, обычно покупают или готовят легкие блюда с высокой калорийностью, но с низкой питательной ценностью.



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