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Питерец.ру » Общество » Расстройства из-за пандемии

Расстройства из-за пандемии

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Пандемия стала причиной появления новых расстройств

Психиатры отмечают, что из-за пандемии у людей стали появляться определенные ментальные расстройства. Среди новых заболеваний специалисты называют коронафобию. Это боязнь заболеть коронавирусом, которая приобретает характер расстройства. Люди настолько сильно переживают за здоровье, что это начинает негативно сказываться на их психике.

Другим распространенным недугом такого плана является страх за материальное благополучие. Однако подобные расстройства связаны не только с прямыми последствиями пандемии. По данным «Питерец.ру», уровень тревожности для жителей Москвы, Петербурга и Дальнего Востока был высоким даже в самом начале распространения коронавируса. Эта ситуация стала поводом для дополнительного стресса.

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