Прокат авто на свадьбу в Бресте

День свадьбы – особенно важный день для молодоженов, запоминающийся для гостей и родственников. При организации свадьбы важно уделить внимание каждой детали. Свадебный автомобиль, который доставит молодоженов и их гостей к месту регистрации брака или проведению торжества, должен соответствовать тематике мероприятия. Прокат свадебных авто поможет подобрать подходящий автомобиль или создать праздничный кортеж.

Как арендовать автомобиль на свадьбу

При выборе машины необходимо учитывать на тематику мероприятия, образ молодоженов и количество гостей. Выбор авто может основываться на предпочтениях определенного бренда, цены, цвета кузова или класса машины. На свадьбу можно арендовать автомобиль эконом, стандарт, премиум, бизнес-класса. Оригинальным и заметным на дороге будет спортивный автомобиль VIP-класса.

Современные легковые седаны безопасны, надежны, комфортабельны и представительны. Такие качества подчеркивают значимость события и позволяют создать стильный кортеж для прогулки молодоженов. Услуга аренды предоставляется без водителя.

Особенности проката автотранспорта в «SKV-Rent»

Автопрокат в нашей компании осуществляется на сутки или с почасовой оплатой. Минимальный срок оказания услуги составляет 2 часа. Такой срок удобен, если машина требуется ненадолго, например, чтобы привести жениха и невесту к месту регистрации брака.

Для длительной поездки лучше заказать машину на сутки. Суточный лимит без повышения стоимости аренды составляет 300 км. Машину можно забрать самостоятельно из нашего офиса либо заказать доставку к нужному месту. В нашей компании представлены автомобили в различном кузове:

Легковые;

Универсал;

Минивэн;

Внедорожник.

Особенности заказа свадебных авто:

После бронирования подходящего автомобиля заключается договор долгосрочной или краткосрочной аренды. Обязательно внесение предоплаты для того, чтобы на указанную дату авто был закреплен за вами. Оплату можно внести безналичным или наличным способом;

Так как машины предоставляются без водителя, необходимо будет предоставить водительское удостоверение на право управления лица, которое будет находиться за рулем. Для аренды элитного авто стаж водителя должен составлять не менее двух лет. Для эконома и стандарт класса – не менее одного года;

В стоимость услуги аренды не включена оплата возможных штрафов, топлива, мойки или платной стоянки;

Транспортное средство должно использоваться только на территории Республики Беларусь;

Не разрешено сдавать авто в пользование третьим лицам.

Прокат авто на свадьбу в Бресте доступен также иностранным гражданам без изменения стоимости. Для аренды потребуется водительское удостоверение с заверенным переводом, вид на жительство – при наличии. Если гражданин находится на территории Беларуси больше 3 месяцев, потребуются права республиканского образца.