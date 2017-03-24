Строительство идет полным ходом…

Строительная отрасль в России активно развивается. Данная тенденция характерна для многих городов и регионов, в том числе – Петербурга. Стоит отметить, что в этой сфере программа импортозамещения реализуется довольно активно.

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно отчету строительного комитета, при выполнении работ в Северной столице используют в основном отечественные материалы. Так на стройках Петербурга около 96% цемента, кирпича, труб и других товаров – это продукция отечественного производства.

Всего в прошлом году за счет бюджетных средств было введено в эксплуатацию 47 объектов. Особняком стоит футбольный стадион, построенный к ЧМ по футболу. В 2017 году планируется возведение около 90 объектов – это неплохие показатели.