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Питерец.ру » События в мире » Верховный суд Великобритании запретил Шотландии проводить голосование о независимости

Верховный суд Великобритании запретил Шотландии проводить голосование о независимости

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Верховный суд Великобритании запретил Шотландии проводить голосование о независимости

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство Шотландии не может в одностороннем порядке провести второй референдум о выходе из Соединенного Королевства, что нанесет удар по борцам за независимость, который будет приветствоваться про-профсоюзным истеблишментом Вестминстера.

Суд единогласно отклонил попытку Шотландской национальной партии (ШНП) провести голосование в октябре следующего года, поскольку она не получила одобрения британского парламента.

Но это решение вряд ли остановит жаркие дебаты о независимости, которые нависли над британской политикой на протяжении десятилетия.

Шотландия в последний раз проводила голосование по этому вопросу с одобрения Вестминстера в 2014 году, когда избиратели отвергли перспективу независимости 55% против 45%.

Тем не менее в прошедшие годы SNP, выступающие за независимость, доминировали в политике к северу от границы за счет традиционных групп, выступающих за профсоюзы. Сменявшие друг друга лидеры SNP пообещали дать шотландским избирателям еще один шанс проголосовать, особенно после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году.

Последний шаг лидера SNP Николы Стерджен заключался в проведении консультативного референдума в конце следующего года, аналогичного опросу 2016 года, который привел к Brexit. Но высший суд страны согласился с тем, что даже голосование, не имеющее обязательной юридической силы, потребует надзора со стороны Вестминстера, учитывая его практические последствия.

«Законно проведенный референдум будет иметь важные политические последствия для Союза и парламента Соединенного Королевства», — сказал лорд Рид, зачитывая решение суда.

«Это либо укрепит, либо ослабит демократическую легитимность Союза и суверенитета парламента Соединенного Королевства над Шотландией, в зависимости от преобладающей точки зрения, и либо поддержит, либо подорвет демократические полномочия движения за независимость», — сказал он.

Стерджен сказала, что приняла решение в среду, но попыталась представить это решение как еще одну опору в аргументе в пользу отделения. «Закон, который не позволяет Шотландии выбирать свое собственное будущее без согласия Вестминстера, разоблачает как миф любое представление о Великобритании как о добровольном партнерстве и приводит доводы» в пользу независимости», — написала она в Twitter.

«Шотландская демократия не будет отвергнута», — сказала она. «Сегодняшнее решение блокирует один из путей к тому, чтобы голос Шотландии был услышан о независимости, но в условиях демократии наш голос не может и не будет заглушен».

Англия и Шотландия объединились в политический союз с 1707 года, но многих шотландцев уже давно раздражает то, что они считают односторонними отношениями, в которых доминирует Англия. Шотландские избиратели исторически отвергали правящую Консервативную партию в урне для голосования и активно — но тщетно — голосовали против Brexit, что усилило споры по этому вопросу в последнее десятилетие.

С 1999 года в Шотландии действует автономное правительство, а это означает, что многие, но не все решения принимаются шотландским парламентом под руководством SNP в Холируде, Эдинбург.

Источник: CNN
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