Новая Зеландия и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле

Соединенное Королевство и Новая Зеландия заключили соглашение о свободной торговле, которое снизит тарифы на бульдозеры, вино, автобусы и одежду.

Проект сделки, подписанный после 16 месяцев переговоров, является последним при посредничестве Соединенного Королевства после его выхода из Европейского Союза.

Ожидается, что соглашение не даст толчка экономике Великобритании. Но Даунинг-стрит выразила надежду, что это поможет «проложить путь» для Великобритании к присоединению к Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP), зоне свободной торговли 11 тихоокеанских стран, включая Новую Зеландию.

«Это отличная торговая сделка для Соединенного Королевства, укрепляющая нашу давнюю дружбу с Новой Зеландией и укрепляющая наши связи с Индо-Тихоокеанским регионом», - заявил премьер-министр Борис Джонсон в заявлении.

Торговля между Соединенным Королевством и Новой Зеландией в 2020 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 миллиарда долларов), что составляет менее 0,2% от общего объема торговли Великобритании. По оценкам самого правительства, сделка не приведет к увеличению ВВП Великобритании.

Способность Соединенного Королевства вести переговоры о своей торговой политике была объявлена ​​правительством главным преимуществом Brexit. Он продвинулся вперед в сделках как с Новой Зеландией, так и с Австралией, несмотря на сопротивление британских фермеров, которые обеспокоены тем, что соглашения могут позволить дешевый импорт.

Стремление подписать новые торговые сделки вызвано стремлением Великобритании компенсировать потерю экономических выгод от членства в ЕС. На Европейский союз приходилось 42% экспорта товаров и услуг Великобритании и 50% импорта в 2020 году, и компании сталкиваются с новыми препятствиями в торговле после Brexit.

Великобритания также заключила сделки с Японией и Норвегией, но они основывались на существующих соглашениях, заключенных Европейским союзом.

Джонсон сказал, что новозеландские продукты, полюбившиеся британским потребителям, будут доступны по более низким ценам, от вина Совиньон Блан до меда Манука и киви.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала эти страны «большими друзьями и близкими партнерами».

«Исторические связи, которые нас связывают, имеют глубокие корни», - сказала она, добавив, что торговая сделка «полезна для нашей экономики, нашего бизнеса и наших людей».