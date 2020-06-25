Голосование началось

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве началось голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июня включительно. При этом участки будут работать с 8.00 до 20.00. Во время голосования соблюдаются санитарные требования. За этим процессом будут следить наблюдатели.

Голосование также пройдет в других городах и населенных пунктах нашей страны. В целом в обществе наблюдаются противоречивые реакции относительно поправок. Как уже отмечалось ранее, особый вопрос вызывает поправка об обнулении сроков действующего президента. Некоторые люди не видят необходимости такой меры. Однако есть и те, кому этот момент кажется вполне нормальным и оправданным.

По мнению экспертов, россияне все же проголосуют за поправки. Тогда главный закон нашей страны будет изменен.