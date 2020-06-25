ента новостей

15:37
Почему в петербургском наземном транспорте не работают кондиционеры?
15:33
В аэропорту «Пулково» проконтролировали ввоз в Петербург 56 попугаев
14:17
В Ленобласти у хирурга угнали автомашину
14:05
На севере Петербурга задержан подозреваемый в ограблении женщины
09:38
Опасно ли посещать поликлиники?
09:17
Голосование началось
15:06
Музей стрит-арта и сеть кинотеатров «Мираж Синема» открывают автокинотеатр
14:59
На Дворцовой площади прошел Парад Победы
14:56
Профилактика пожаров в многодетных семьях Тосненского района
20:18
Что с летними кафе
20:00
Еще по 10 тысяч
19:48
Vitaspace обратился в ООН за поддержкой Декларации по проблемам радикального продления жизни
19:36
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020»
12:31
Волонтёры-медики открыли серию мероприятий «Форма добра»
11:17
Кто нужен Петербургу?
10:32
В Ленобласти разыскивают педофила-эксгибициониста
09:24
Когда откроются парки?
13:49
Автопробег в честь медиков: как добровольцы Петербурга поздравили медработников
13:47
Акция «Свеча памяти»
13:45
Выставка «История в предметах»
13:41
В Петербурге задержали мошенников обманувших пенсионерку
10:42
За поправки или против?
10:11
Группа крови и коронавирус
23:57
Началось всё с неявки главного тренера армейцев не пресс-конференцию
20:23
Жириновский прокомментировал счёт 10:1 в матче «Сочи» - «Ростов»
08:58
Коронавирус в опасной фазе?
08:57
Метро до полуночи?
19:09
Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы
19:07
Накануне Дня медицинского работника стартовал проект #ПитерПомогаетВрачам
19:04
В Петербурге стартовала серия музыкальных концертов ко Дню медицинского работника
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Голосование началось

Голосование началось

0
47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
sanktpeterburg.bezformata.com
Петербуржцы могут начать голосовать за поправки к Конституции РФ

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве началось голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июня включительно. При этом участки будут работать с 8.00 до 20.00. Во время голосования соблюдаются санитарные требования. За этим процессом будут следить наблюдатели.

Голосование также пройдет в других городах и населенных пунктах нашей страны. В целом в обществе наблюдаются противоречивые реакции относительно поправок. Как уже отмечалось ранее, особый вопрос вызывает поправка об обнулении сроков действующего президента. Некоторые люди не видят необходимости такой меры. Однако есть и те, кому этот момент кажется вполне нормальным и оправданным.

По мнению экспертов, россияне все же проголосуют за поправки. Тогда главный закон нашей страны будет изменен.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-06-2020, 10:42
За поправки или против?
28-02-2020, 07:34
Конституцию изменят?
3-06-2020, 09:23
Политолог о голосовании по поправкам к Конституции
4-03-2020, 23:04
Волонтеров Конституции набирают в Петербурге
11-03-2020, 08:23
Отношение к президентским срокам
10-03-2020, 15:54
За поправки в Конституцию призывают голосовать в новых местах

Происшествия на дорогах

0
532
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
580
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
784
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
1 192
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
Наверх