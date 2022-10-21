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Лиз Трасс покинула пост премьер-министра Великобритании

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Лиз Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании после катастрофического шестинедельного пребывания в должности

Лиз Трасс станет самым коротким премьер-министром в британской истории после того, как объявила о своем намерении уйти в отставку всего за шесть недель до катастрофического срока, который погрузил Великобританию в глубокую политическую и экономическую неразбериху.

В четверг Трасс заявила, что откажется от участия в выборах нового лидера на следующей неделе после того, как растущее число депутатов от ее собственной Консервативной партии заявило, что больше не может ее поддерживать.

«Учитывая ситуацию, я не могу сдать мандат, на который меня избрала Консервативная партия. Поэтому я поговорила с Его Величеством королем, чтобы уведомить его о том, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии», — сказала Трасс, стоя перед знаменитой черной дверью на Даунинг-стрит, 10, на том самом месте, где она обещала поместить Великобританию. вернуться на путь экономического роста и стабильности всего за шесть недель до этого.

Это объявление позорно положило конец катастрофическому пребыванию на Даунинг-стрит, которое казалось обреченным с тех пор, как объявление Трасса о флагманской экономической программе вызвало панику на рынках. Рекордный рост цен на государственные облигации Великобритании привел к росту стоимости заимствований и вынудил Банк Англии провести три интервенции подряд, чтобы спасти перегруженные пенсионные фонды. В какой-то момент фунт достиг исторического минимума по отношению к доллару США.

Трасс сказала, что останется на Даунинг-стрит, пока не будет назван ее преемник.

Грэм Брэди, возглавляющий комитет 1922 года, представляющий рядовых членов парламента от консерваторов, заявил в четверг, что новый лидер партии, а значит, и премьер-министр, должен быть назначен до конца октября.


Источник: CNN
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