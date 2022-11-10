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Питерец.ру » События в мире » Индийский алмазный миллиардер Нирав Моди проиграл апелляцию против экстрадиции из Великобритании

Индийский алмазный миллиардер Нирав Моди проиграл апелляцию против экстрадиции из Великобритании

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Опубликовал: Вадик Котов
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CNN
Лондонский суд в среду отклонил апелляцию индийского миллиардера Нирава Моди против его экстрадиции

Лондонский суд в среду отклонил апелляцию индийского миллиардера Нирава Моди против его экстрадиции из Соединенного Королевства в Индию по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Британская полиция арестовала торговца алмазами в 2019 году в Лондоне за его предполагаемую причастность к банковскому мошенничеству, которое может стоить 2 миллиарда долларов.

Адвокаты Моди в прошлом году оспорили постановление суда, позволяющее британскому правительству экстрадировать беглого бизнесмена, сославшись на его психическое здоровье и риск самоубийства.

В среду Высокий суд Лондона отклонил апелляцию, заявив, что риск самоубийства Моди не исключает его экстрадиции.

Судья Джереми Стюарт-Смит, один из двух судей, сказал, что они «далеки не удовлетворены тем, что психическое состояние г-на Моди и риск самоубийства таковы, что экстрадировать его было бы либо несправедливо, либо угнетающе», говорится в постановлении суда.

«На основании заверений, данных (правительством Индии), мы принимаем надлежащее медицинское обеспечение и соответствующий план управления и медицинского обслуживания г-на Моди, который будет предоставляться с осознанием того, что он есть риск самоубийства», — заявили судьи.

Предполагаемое мошенничество Моди впервые стало известно в 2018 году, когда Национальный банк Пенджаба, один из крупнейших банков Индии, сообщил о мошеннической деятельности в одном из своих филиалов.

Затем Индия выпустила красное уведомление Интерпола об аресте Моди, и властям Лондона было предложено выполнить его. В заявлении министерства иностранных дел Индии тогда говорилось, что оно приветствует арест и будет стремиться экстрадировать Моди как можно скорее.

По данным Центрального бюро расследований Индии (CBI), Моди и сотрудники банка якобы выпустили мошеннические письма-обязательства в зарубежные банки, чтобы получить кредит покупателя.

Forbes однажды поставил Моди на 85-е место среди самых богатых людей Индии с состоянием в 1,8 миллиарда долларов.

CNN связался с его адвокатом после решения суда в среду, но пока не получил ответа.

Моди, который остается в тюрьме Уондсворт в Лондоне, может оспорить решение суда в среду в Верховном суде Великобритании.

Источник: CNN
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