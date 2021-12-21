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Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти, поскольку районы остаются отрезанными от помощи

Число погибших от сильнейшего тайфуна, обрушившегося на Филиппины в этом году, во вторник превысило 300 человек, поскольку гуманитарные агентства предупредили, что истинный масштаб разрушений остается неизвестным, отчасти из-за того, что спасатели не могут добраться до некоторых пострадавших от стихийных бедствий районов.
Супертайфун Рай, известный в местном масштабе как Одетта, в настоящее время унес жизни по меньшей мере 375 человек с тех пор, как он прорвался через архипелаг в конце прошлой недели, сообщает филиал CNN CNN Philippines со ссылкой на Национальную полицию Филиппин (PNP). По данным PNP, по меньшей мере 515 человек ранены и 56 пропали без вести.
Ожидается, что по мере продолжения спасательных операций будет подтверждено больше смертей. Но перед гуманитарными работниками стоит сложная задача - добраться до некоторых регионов, отрезанных из-за заваленных мусором и заболоченных дорог, а в некоторых из них отключена телефонная связь и интернет.

Председатель Филиппинского Красного Креста сенатор Ричард Гордон заявил во вторник, что пять мостов на Палаване были разрушены штормом. Согласно официальным данным на 2020 год, в западной провинции проживает около 1 миллиона человек.

«Дома полностью разрушены. Мы пытаемся отправить срочные поставки, включая воду, продукты питания и лекарства », - сказал Гордон. «Сообщества были полностью отрезаны».

Обращаясь к международному сообществу, Гордон сказал, что срочно необходимы средства на спасательные работы.

«Миллионы людей пострадали от этого тайфуна, и запасов не хватает», - добавил он.

Рай, 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году, в четверг обрушился на остров Сиаргао, популярное туристическое направление и место для серфинга в регионе Карага на северо-востоке Минданао. Первоначально в нем дул ветер до 260 километров (160 миль) в час, что эквивалентно шторму 5-й категории.
Многие превентивные эвакуации и подготовка к шторму начались ранее на этой неделе, когда в стране начался проливной дождь, но миллионы людей все еще оставались уязвимыми.
Когда Рай двигался на запад, он сносил на своем пути дома, деревья и силовые кабели, принося с собой проливной дождь, обширные наводнения и оползни. В результате урагана были разрушены общины, и сотни тысяч людей остались без крова.
В соседнем городе Суригао, одном из наиболее пострадавших районов, выжившие были замечены на дорогах, прося еды и воды, в окружении вырванных с корнем деревьев и электрических столбов. Было замечено, как полиция убирала сломанные ветки с дороги.

По данным организации «Спасите детей», от тайфуна пострадало не менее 4,1 миллиона детей. По оценкам экспертов, более 16 000 семей в сильно пострадавшем Караге укрываются в тесноте эвакуационных центров.
Джером Балинтон, менеджер по гуманитарным вопросам организации, сказал, что риск распространения болезней в этих учреждениях вызывает «серьезную озабоченность».

«Мы начинаем видеть появление болезней, передающихся через воду, включая диарею», - сказал Балинтон. «Санитария - огромная проблема в этих эвакуационных центрах. Поскольку Филиппины все еще борются с Covid-19, мы беспокоимся за безопасность миллионов людей, включая наиболее уязвимых детей».

Балинтон выразил обеспокоенность по поводу долгосрочных проблем, которые могут возникнуть в результате разрушительного тайфуна, включая проблемы продовольственной безопасности и образования.

«Хотя мы еще не определили степень ущерба, в школах были серьезные разрушения», - сказал Балинтон. «Более бедные и уязвимые сообщества могут подвергнуться эксплуатации после этого бедствия».
Сцены разрушений напоминали супертайфун Хайян, известный в местных условиях как Иоланда, обрушившийся на Филиппины в ноябре 2013 года. Это был один из самых сильных штормов, обрушившихся на страну, в результате чего погибло более 6000 человек. Его сильные ветры и огромные штормовые нагоны разрушили здания, разрушили дороги и вызвали массовые отключения электроэнергии и воды.

Источник: CNN
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