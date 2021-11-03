На Филиппинах правозащитники заявили о многочисленных жертвах из-за жестких действий полиции

Комиссия по правам человека Филиппин в ходе расследования убийств в ходе войны президента Родриго Дутерте с наркотиками обнаружила, что десятки людей были убиты выстрелами в голову, грудь и живот, что свидетельствует о намерении убить, говорится в сообщении агентства во вторник.

Отчет Комиссии по правам человека (КПЧ), который подкрепляет выводы министерства юстиции, указывающие на нечестность в десятках смертоносных полицейских операций, является последним, который подвергает сомнению правительственную версию войны с наркотиками.

Комиссия заявила, что за период с 2016 по февраль 2020 года рассмотрела 579 случаев «внесудебных казней, связанных с наркотиками» и насилия, 451 из которых предположительно были связаны с полицейскими операциями и затронули 705 жертв.

Записи по меньшей мере 87 человек показали, что они получили множественные огнестрельные ранения, как правило, в голову, грудь, туловище и живот, в то время как некоторым была применена тупая сила, сообщает ЦПЧ.

«Верховный суд в своем решении о самообороне правоохранительных органов постановил, что расположение огнестрельных ранений умершего агрессора может указывать на намерение убить, а не просто защищаться», - говорится в заявлении ЦПЧ.

Офис Дутерте не сразу ответил на запрос о комментарии, в то время как полиция заявила, что изучит отчет ЦПЧ.

Дутерте защищал полицию и утверждал, что все убитые были наркодельцами, оказавшими сопротивление при аресте.

Комиссия заявила, что сотрудникам полиции, причастным к 77 расследованным ею инцидентам, было рекомендовано «наградить, наградить или признать».

На Филиппины оказала давление Организация Объединенных Наций с целью расследования заявлений о систематических убийствах подозреваемых в употреблении наркотиков, а Международный уголовный суд недавно объявил, что проведет расследование кампании Дутерте по борьбе с наркотиками.