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ООН завершила расследование военных преступлений в Йемене поражением западных стран

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Бахрейн, Россия и другие члены Совета ООН по правам человека провели в четверг голосование

Бахрейн, Россия и другие члены Совета ООН по правам человека провели в четверг голосование, чтобы закрыть расследование военных преступлений в Йемене, что стало серьезным поражением для западных стран, которые стремились продолжить миссию.
Члены проголосовали за то, чтобы отклонить резолюцию, принятую Нидерландами, о предоставлении независимым следователям еще двух лет для наблюдения за злодеяниями в конфликте в Йемене.
Это был первый случай за 15-летнюю историю совета, когда резолюция была отклонена.

В прошлом независимые следователи заявляли, что потенциальные военные преступления были совершены всеми сторонами в семилетнем конфликте, в котором коалиция под руководством Саудовской Аравии столкнулась с союзными Ирану повстанцами-хуситами.

По словам групп активистов, более 100 000 человек были убиты и 4 миллиона вынуждены были покинуть свои дома.
Посол Нидерландов Петер Беккер сказал, что голосование стало серьезной неудачей.

«Я не могу не чувствовать, что этот Совет подвел народ Йемена», - сказал он делегатам.
«Этим голосованием Совет фактически завершил свой отчетный мандат, он перерезал этот путь жизни йеменского народа международному сообществу».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по-прежнему считает, что в Йемене есть необходимость в подотчетности, заявил репортерам в Нью-Йорке пресс-секретарь Стефан Дужаррик.

«Мы продолжим настаивать на привлечении к ответственности в Йемене, месте ... где гражданские лица видели неоднократные преступления, совершаемые против них», - сказал Дуджаррик.

Посол Кэтрин Сташ, посол Германии при ООН в Женеве, заявила совету:

«Признавая усилия (возглавляемой Саудовской Аравией) коалиции по расследованию заявлений о жертвах среди гражданского населения через совместную группу по оценке инцидентов, мы убеждены, что необходимо иметь Международный, независимый механизм под мандатом ООН, направленный на обеспечение подотчетности йеменского народа».

На этой неделе правозащитники заявили, что Саудовская Аравия активно лоббировала резолюцию Запада.
Королевство не является членом Совета ООН по правам человека с правом голоса, и его делегация не ответила на запросы Reuters о комментариях.
Во время дебатов посол Бахрейна Юсуф Абдулкарим Бучери заявил, что международная группа следователей «способствовала распространению дезинформации о ситуации на местах» в Йемене.
В голосовании, проведенном союзником Саудовской Аравии Бахрейном, против резолюции Голландии проголосовала 21 страна, включая Китай, Кубу, Пакистан, Россию, Венесуэлу и Узбекистан. Восемнадцать, включая Великобританию, Францию ​​и Германию, проголосовали за его поддержку.
Воздержались семь человек, а делегация Украины отсутствовала. Соединенные Штаты имеют только статус наблюдателя.
Радхья Альмутавакель, председатель независимой йеменской группы активистов «Мватана за права человека», сказала, что она глубоко разочарована результатом.

«Голосуя сегодня против возобновления GEE, государства-члены ООН дали зеленый свет воюющим сторонам на продолжение их кампании смерти и разрушения в Йемене», - сказала она, имея в виду следователей, известных как Группа выдающихся экспертов.

Джон Фишер из Хьюман Райтс Вотч сказал, что отказ от продления мандата стал «пятном в послужном списке Совета по правам человека».

«Голосуя против этого столь необходимого мандата, многие государства отвернулись от жертв, подчинились давлению коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, и поставили политику выше принципов», - сказал он.
Источник: CNN
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