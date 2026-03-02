В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары

1 марта 2026 года в одной из квартир деревни Большие Поля, в Сланцевском районе Ленинградской области, после тушения пожара были обнаружены тела пожилой пары — 74-летней женщины и 72-летнего мужчины. Предварительно установлено то, что причиной их гибели стало отравление угарным газом и продуктами горения.

По факту произошедшего Кингисеппским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В рамках следствия назначен ряд судебных экспертиз. Также проводятся допросы свидетелей и другие необходимые мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств, причин и факторов, которые могли способствовать этой трагедии.