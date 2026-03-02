ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Выборгском районе Петербурга задержан подозреваемый в квартирной краже

В отдел полиции Выборгского района Петербурга 28 февраля поступило сообщение о краже ноутбука. Инцидент произошел в комнате коммунальной квартиры по адресу: улица Смолячкова, дом 14.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в течение февраля неизвестный проник в помещение, ранее занимаемое 71-летним мужчиной, умершим в начале месяца. Взломав навесной замок на входной двери, злоумышленник незаконно проник в комнату.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158, части 3, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний мужчина, являющийся жильцом указанной коммунальной квартиры.

Похищенное имущество, ноутбук, было изъято. Подозреваемый задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Выборгский район, кража
