В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, которые вступят в силу 3 и 4 марта. Эти изменения касаются нескольких районов города и связаны с проведением различных работ, включая реконструкцию тепловых сетей и строительство инженерных коммуникаций.

В Калининском районе с 3 марта будет изменена схема движения, которая была введена ранее. В связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети, с 3 марта по 13 августа будет полностью закрыто движение транспорта по Чичуринскому переулку. Этот участок дороги будет перекрыт от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы. Также, начиная с 4 марта и до 13 августа, будет закрыто движение по улице Васенко на участке от Лабораторной улицы до переулка Усыскина. Кроме того, с 4 марта по 13 августа движение будет ограничено на Лабораторной улице от площади Калинина до проспекта Металлистов. Для удобства автомобилистов предусмотрены объездные маршруты, которые включают Кондратьевский проспект, улицу Власенко, улицу Федосеенко, проспект Металлистов, Лабораторную улицу, Полюстровский проспект, площадь Калинина и Чичуринский переулок.

В Красносельском районе с 4 по 8 марта в связи с работами по строительству газопровода будет закрыто движение по улице Карла Маркса (в районе Сергиево) на участке от Дуговой улицы до Ильинского переулка. Для автомобилистов предусмотрен объезд через Дуговую улицу, улицу Герцена и Ильинский переулок.

В Невском районе с 4 марта по 4 июля в связи с размещением временных ограждений будет ограничено движение транспорта по Дальневосточному проспекту на пересечении с Воркутинской улицей. Ограничения будут действовать с 4 по 6 марта, и они будут введены в ночное время, когда отсутствует движение общественного транспорта.

В Петродворцовом районе с 3 марта по 22 сентября в связи с работами по строительству инженерных сетей будет ограничено движение по Краснофлотскому шоссе в городе Ломоносов на участке от Дворцового проспекта до улицы Черникова. Это также повлияет на транспортные потоки в этом районе.

В Центральном районе с 3 по 9 марта в связи с прокладкой инженерных сетей будет ограничено движение на улице Черняховского, от Павлоградского переулка до Роменской улицы. Эти работы также могут вызвать затруднения в движении.

ГАТИ настоятельно рекомендует всем водителям заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых ограничений, связанных с проведением дорожных работ. Следует быть внимательными и учитывать возможные изменения, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Все ограничения, касающиеся движения транспорта, будут связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, и водителям следует быть готовыми к временным неудобствам.