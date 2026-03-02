ента новостей

16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
14:35
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
14:04
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
12:10
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
12:03
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
11:48
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
10:52
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
10:44
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
10:37
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
09:50
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
20:48
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
Все новости
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта

В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 3 и 4 марта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, которые вступят в силу 3 и 4 марта. Эти изменения касаются нескольких районов города и связаны с проведением различных работ, включая реконструкцию тепловых сетей и строительство инженерных коммуникаций.

В Калининском районе с 3 марта будет изменена схема движения, которая была введена ранее. В связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети, с 3 марта по 13 августа будет полностью закрыто движение транспорта по Чичуринскому переулку. Этот участок дороги будет перекрыт от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы. Также, начиная с 4 марта и до 13 августа, будет закрыто движение по улице Васенко на участке от Лабораторной улицы до переулка Усыскина. Кроме того, с 4 марта по 13 августа движение будет ограничено на Лабораторной улице от площади Калинина до проспекта Металлистов. Для удобства автомобилистов предусмотрены объездные маршруты, которые включают Кондратьевский проспект, улицу Власенко, улицу Федосеенко, проспект Металлистов, Лабораторную улицу, Полюстровский проспект, площадь Калинина и Чичуринский переулок.

В Красносельском районе с 4 по 8 марта в связи с работами по строительству газопровода будет закрыто движение по улице Карла Маркса (в районе Сергиево) на участке от Дуговой улицы до Ильинского переулка. Для автомобилистов предусмотрен объезд через Дуговую улицу, улицу Герцена и Ильинский переулок.

В Невском районе с 4 марта по 4 июля в связи с размещением временных ограждений будет ограничено движение транспорта по Дальневосточному проспекту на пересечении с Воркутинской улицей. Ограничения будут действовать с 4 по 6 марта, и они будут введены в ночное время, когда отсутствует движение общественного транспорта.

В Петродворцовом районе с 3 марта по 22 сентября в связи с работами по строительству инженерных сетей будет ограничено движение по Краснофлотскому шоссе в городе Ломоносов на участке от Дворцового проспекта до улицы Черникова. Это также повлияет на транспортные потоки в этом районе.

В Центральном районе с 3 по 9 марта в связи с прокладкой инженерных сетей будет ограничено движение на улице Черняховского, от Павлоградского переулка до Роменской улицы. Эти работы также могут вызвать затруднения в движении.

ГАТИ настоятельно рекомендует всем водителям заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых ограничений, связанных с проведением дорожных работ. Следует быть внимательными и учитывать возможные изменения, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Все ограничения, касающиеся движения транспорта, будут связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, и водителям следует быть готовыми к временным неудобствам.

