В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области, основываясь на полученной оперативной информации, провели ряд мероприятий, в результате которых был выявлен факт получения незаконных денежных средств главой муниципального образования Колчановское сельское поселение. Этот инцидент произошел в результате взаимодействия между главой поселения и местным коммерсантом.

В ходе расследования выяснилось, что 11 февраля прошлого года, 37-летний глава муниципалитета, находясь в должности, получил взятку в размере 130 000 рублей. Эти деньги были переданы ему за заключение договора, который касался приобретения новогодних уличных украшений и их установки на территории муниципального образования. Однако стоит отметить, что данный договор был заключен с супругой местного предпринимателя без соблюдения необходимых законных процедур и требований.

После получения денег, глава поселения без каких-либо препятствий подписал акт выполненных работ, что дало возможность предпринимателю получить денежные средства за исполнение договора. Это действие является явным нарушением закона, так как оно не только подрывает доверие к органам местного самоуправления, но и создает коррупционную схему, которая может иметь серьезные последствия для местного бюджета и жителей поселения.

В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий подозреваемый был задержан и полностью изобличен в совершении преступления. На основании собранных доказательств следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается получения взятки.

Фигурант дела был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время полицейские продолжают свою работу, направленную на установление дополнительных фактов преступной деятельности подозреваемого, что может привести к выявлению других эпизодов коррупции и злоупотреблений со стороны должностных лиц.