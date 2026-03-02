ента новостей

В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»

В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали монтажника, устроившего поножовщину на производстве

1 марта около 10 часов 50 минут в правоохранительные органы Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о нападении с ножом в промышленной зоне «Фосфорит».

Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место происшествия, задержали 30-летнего мужчину, являющегося гражданином соседнего государства и работающего монтажником.

Установлено, что задержанный в ходе ссоры из-за строительных материалов нанес ножевые ранения двум 22-летним мужчинам, которые трудятся в иной строительной компании.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

